Surgery Required
Hartberg Forward Lukas Fridrikas Seriously Injured
Bundesliga club TSV Hartberg will have to do without Lukas Fridrikas for months. As the East Styrian club announced on Wednesday, the forward suffered a serious knee injury to his anterior cruciate ligament and meniscus and will undergo surgery shortly.
“Frida, we wish you all the best and a speedy and full recovery,” the club wrote on X.
Fridrikas played 28 times for Hartberg last season, scoring four goals.
A “replacement” on offense could be heading to Hartberg from Salzburg: Oliver Lukic, a 19-year-old Liefering prospect, is set to join on loan. The Croatian-Austrian dual citizen is versatile in the offense but does not feature in the lineup under new Bulls coach Röhl. Hartberg also has a new goalkeeper coach in Lukas Klinger (formerly of FAC).
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