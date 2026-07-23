Zillertalbahn: Schnelle Klarheit für neuen Antrieb

Meilenstein mit Ersparnis von 900.000 Litern Diesel jährlich

„Die Elektrifizierung der Zillertalbahn wird ein Meilenstein sein. Die Erneuerung der überalterten Fahrzeugflotte, die 900.000 Liter Diesel im Jahr verbraucht, ist dringend notwendig“, betonte Aufsichtsratschef Franz Hörl. Der künftige Betrieb soll – wie berichtet – mit akkubasierten Hybridfahrzeugen erfolgen. Parallel dazu laufen Planungen für die notwendige Lade- und Fahrleitungsinfrastruktur. Auch im Busbereich ist die Zukunft im Zillertal elektrisch: Die Umstellung auf Elektrobusse ab dem Jahr 2028 wird derzeit intensiv vorbereitet.