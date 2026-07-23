Zillertalbahn: Schnelle Klarheit für neuen Antrieb

Die Finanzzusage des Bundes für eine Akku-Hybrid-Lösung – die „Krone“ berichtete – stand am Mittwoch im Zentrum der Hauptversammlung der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG in Zell. Der Rückblick fiel erfreulich aus, nun geht es um die Zukunft ohne fossile Brennstoffe.
„Bis Ende August“ soll das Land nun die Neufahrzeuge ausschreiben. Zeitnah sollen Verträge unterzeichnet werden, die fixieren, dass das Land bei der Mammutinvestition (insgesamt rund 200 Millionen Euro) mitzieht. Mehrere große Brocken sind zu stemmen – u. a. 30 Millionen Euro für eine neue Halle, 37 Millionen Euro für die nötigen Fahrleitungen.
Meilenstein mit Ersparnis von 900.000 Litern Diesel jährlich
„Die Elektrifizierung der Zillertalbahn wird ein Meilenstein sein. Die Erneuerung der überalterten Fahrzeugflotte, die 900.000 Liter Diesel im Jahr verbraucht, ist dringend notwendig“, betonte Aufsichtsratschef Franz Hörl. Der künftige Betrieb soll – wie berichtet – mit akkubasierten Hybridfahrzeugen erfolgen. Parallel dazu laufen Planungen für die notwendige Lade- und Fahrleitungsinfrastruktur. Auch im Busbereich ist die Zukunft im Zillertal elektrisch: Die Umstellung auf Elektrobusse ab dem Jahr 2028 wird derzeit intensiv vorbereitet.
Die Bilanz für 2025 ist erfreulich
Rund 3,66 Millionen Fahrgäste nutzten im Jahr 2025 die Zillertalbahn zwischen Jenbach und Mayrhofen. Damit konnte das Niveau des Vorjahres gehalten werden. Insgesamt legte die Zillertalbahn 2025 mehr als 625.000 Bahnkilometer zurück und führte 19.709 Personenzüge.
Bus- und Güterverkehr liegen im Plus
Leicht gestiegen sind zudem die Umsatzerlöse im Busbetrieb, konkret um 3,5 Prozent auf 8,3 Millionen Euro. Der Fuhrpark bestand aus 55 Fahrzeugen, die insgesamt mehr als 1,5 Millionen Kilometer gefahren sind. Positiv entwickelte sich der Güterverkehr: Mehr als 84.000 Tonnen Rundholz wurden transportiert. Die gesamte Betriebsleistung der ZVB erhöhte sich um 8,4 Prozent auf fast 24,4 Millionen Euro.
Die Bilanz unterstreicht, dass im Unternehmen mit Verantwortung und großem Engagement gearbeitet wird.
Aufsichtsratsvorsitzender Franz Hörl
Bild: Christof Birbaumer
Hörl sieht ein solides wirtschaftliches Fundament für die künftigen Aufgaben. Vorstand Andreas Lackner: „Wir konnten unsere Rücklagen weiter aufbauen und die Organisation des Unternehmens modernisieren.“
Schwerpunkt Infrastruktur im Vorjahr
Im Geschäftsjahr 2025 legten die Zillertaler Verkehrsbetriebe einen besonderen Schwerpunkt auf die leistungsfähige Infrastruktur im Schienenbereich. Zu den wichtigsten Projekten zählten der zweigleisige Ausbau zwischen Schlitters und Gagering sowie der Neubau des Bahnhofs Zell am Ziller. Moderne Sicherungstechnik, neue Gleisanlagen und die nachhaltige Energieversorgung durch Photovoltaikanlagen ergänzten das Programm.
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