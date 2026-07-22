Chemiealarm in Lannach: Betrieb wurde evakuiert

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr Lannach zu einem Lagerbetrieb im Industriezentrum der weststeirischen Gemeinde gerufen. Als der Lenker eines Lkw dort seine Fracht abladen wollte, hatte er bemerkt dass offensichtlich Gefahrengut ausgetreten war und alarmierte die Rettungskräfte.