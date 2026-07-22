Chemiealarm in Lannach: Betrieb wurde evakuiert

Im Industriezentrum von Lannach in der Weststeiermark ist am Dienstag beim Abladen eines Lkws Gefahrengut ausgetreten. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz, der betroffene Betrieb wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.
Am Dienstag gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr Lannach zu einem Lagerbetrieb im Industriezentrum der weststeirischen Gemeinde gerufen. Als der Lenker eines Lkw dort seine Fracht abladen wollte, hatte er bemerkt dass offensichtlich Gefahrengut ausgetreten war und alarmierte die Rettungskräfte.
Zunächst war noch unklar, welcher Stoff ausgetreten ist und in welcher Menge: Daher wurde der Betrieb evakuiert und auch Zufahrtsstraßen gesperrt.
„Nach Abklärung der Lage wurde der LKW-Auflieger händisch unter Schutzausrüstung entladen. Die aufgebrochenen Kanister sowie kontaminiertes Material wurden in Spezialbehälter verbracht, das ausgetretene Gefahrgut wurde gebunden. Die Entsorgung übernimmt eine Spezialfirma“, berichtet die Feuerwehr.
Die Ursache des Stoffaustritts ist unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. „Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung durch den Austritt des Gefahrgutes“, informiert die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.