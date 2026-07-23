Benefiz-Straßenfest in der Herrieder Straße, Melk

Am Freitag, den 24. Juli, ist ab 17 Uhr Festbetrieb mit kulinarischen Schmankerln, XL-Riesenrutsche und Hüpfburg für die kleinen Besucher. Neu ist in diesem Jahr die spektakuläre Feuershow von Daidalos. Es gibt auch eine Tombola. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das BUSHFIRE ORCHESTRA featuring SAM BRISBE.