Benefiz-Straßenfest in der Herrieder Straße, Melk

Bereits zum siebten Mal feiern die Freunde der Herrieder Straße in Melk ihr Benefiz-Straßenfest kommenden Freitag und Sonntag.
Das Straßenfest der Freunde der Herrieder Straße 24 in 3390 Melk hat bereits Tradition: der Erlös des Festes kommt Menschen der Region zugute, die in Not geraten sind und dringend Unterstützung benötigen.
Am Freitag, den 24. Juli, ist ab 17 Uhr Festbetrieb mit kulinarischen Schmankerln, XL-Riesenrutsche und Hüpfburg für die kleinen Besucher. Neu ist in diesem Jahr die spektakuläre Feuershow von Daidalos. Es gibt auch eine Tombola. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das BUSHFIRE ORCHESTRA featuring SAM BRISBE.
Weiter geht es am Sonntag, den 26. Juli. Bereits ab 10 Uhr lädt LOIS MANZL aus Kitzbühel zum Frühschoppen. Zusätzlich zur Riesenrutsche und der Hüpfburg gibt es am Sonntag auch noch Kinderschminken ab 10.30 Uhr. Grillhenderl und Grillschmankerl lassen niemand hungrig zurück.
Der Eintritt ist an beiden Tagen frei!
Weitere Infos zum Benefiz-Straßenfest – das übrigens auch zu den sogenannten „Sauberhaften Festen“ zählt, die u.a. auch für Nachhaltigkeit stehen – finden Sie auf www.herriederstrasse.at
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