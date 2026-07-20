Wenn das Kind plötzlich zur Pflegekraft wird

Um auf die Situation aufmerksam zu machen und ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen, luden das Care Management Tirol und Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) zu einer Informationsveranstaltung. Ziel war es, nicht nur Fachkräfte und Bildungseinrichtungen, sondern auch Angehörige sowie Interessierte für die Lebensrealitäten von pflegenden Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren und über die Unterstützungsangebote zu informieren.