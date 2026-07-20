Wenn das Kind plötzlich zur Pflegekraft wird

Laut Schätzungen gibt es in Tirol 4500 „Young Carers“, die sich Zuhause um die Betreuung von Familienangehörigen kümmern. Die Dunkelziffer dürfte wohl noch weitaus höher sein. Das Land möchte die Bevölkerung wachrütteln.
Sie kümmern sich um ihre Geschwister, unterstützen im Haushalt oder übernehmen die Pflege und Betreuung für erkrankte bzw. beeinträchtigte Mitglieder in der Familie – und sind selbst noch Kinder. Die Rede ist von sogenannten „Young Carers“. Derer gibt es in ganz Österreich mehr als 42.700.
Es ist wichtig, diese Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen, ihre Leistungen anzuerkennen und ihnen rasch Unterstützung zukommen zu lassen.
LR Cornelia Hagele
Bild: Christof Birbaumer
Experten gehen davon aus, dass rund drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen vom Bodensee bis zum Neusiedler See „Young Carers“ sind. In Tirol wären es also rund 4500 Betroffene.
Hohe Dunkelziffer vermutet, Aufklärung über Angebote
Da die Situation von vielen jedoch oft unerkannt bleibt, dürfte die Dunkelziffer noch weitaus höher sein, wird vermutet. Ebenso unerkannt bleiben die körperlichen und seelischen Belastungen, die mit der Betreuung einhergehen.
Um auf die Situation aufmerksam zu machen und ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen, luden das Care Management Tirol und Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) zu einer Informationsveranstaltung. Ziel war es, nicht nur Fachkräfte und Bildungseinrichtungen, sondern auch Angehörige sowie Interessierte für die Lebensrealitäten von pflegenden Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren und über die Unterstützungsangebote zu informieren.
Care Management Tirol als eine Anlaufstelle
Beispielsweise begleitet das Care Management Tirol Betroffene und ihre Familien mit einer kostenlosen Beratung, individueller Hilfestellung sowie der Vermittlung von passenden Angeboten im Land.
Laut Hagele „übernehmen ,Young Carers’ oft schon in jungen Jahren große Verantwortung für ihre Familie. Umso wichtiger ist es, diese Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen, ihre Leistungen anzuerkennen und ihnen rasch Unterstützung zukommen zu lassen.“
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