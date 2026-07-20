Wie Militärmusik als Brücke zur Bevölkerung dient

Für Landesmilitärkommandant Georg Härtinger erfüllt die Militärmusik jedoch eine weitreichendere Rolle als nur musikalische Einsätze. Das Vertrauen der Bevölkerung ins Bundesheer sei weiterhin hoch. Gehe es jedoch um die Bereitschaft, das Land im Ernstfall auch zu verteidigen, sinke die Zustimmung deutlich. Gerade deshalb sei die Militärmusik für das Bundesheer so wichtig, erklärt Härtinger: „Sie schafft Nähe zur Bevölkerung und bringt das Heer direkt zu den Menschen.“ Besonders berührend seien für ihn dabei die Benefizkonzerte. Im vergangenen Jahr spielte die Militärmusik rund 100.000 Euro für karitative Einrichtungen ein.