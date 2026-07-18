Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absent from the test

Red Bull Salzburg Forward Set to Leave

Nachrichten
18.07.2026 21:00
The mood among the Red Bull Salzburg players is good. However, one player is set to leave.
The mood among the Red Bull Salzburg players is good. However, one player is set to leave.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Behind closed doors on Saturday, Red Bull Salzburg played a friendly against the long-established German club Energie Cottbus. However, one player who usually plays up front was missing from the lineup. He is on the verge of leaving the club. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

5–0 for Red Bull Salzburg—that was the result of the closed-door friendly match the Bulls played on Saturday in Waidring against the German second-division club Energie Cottbus.

Five Different Goal Scorers in Friendly Win
While Valentin Zabransky once again replaced the injured John Mellberg at center back, Abubakr Barry, Bartosz Mazurek, and Sota Kitano formed a three-man midfield.

With Nikolas Veratschnig (44th minute), who wore the captain’s armband, Gaoussou Diakite (50th minute), Yorbe Vertessen (74th minute), Frans Krätzig (76th minute), and Damir Redzic (81st minute), there were also five different goal scorers. 

Clement Bischoff is expected to try his luck in the Netherlands.
Clement Bischoff is expected to try his luck in the Netherlands.(Bild: GEPA)

Before Moving to the Netherlands
According to information from “Krone,” however, one player was missing from the practice session in the Tyrolean village near the border: Clement Bischoff. The player wearing jersey number 7 is on the verge of leaving. The Dane is reportedly set to join Dutch first-division club NEC Nijmegen on loan. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
18.07.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf