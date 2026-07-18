Absent from the test
Red Bull Salzburg Forward Set to Leave
Behind closed doors on Saturday, Red Bull Salzburg played a friendly against the long-established German club Energie Cottbus. However, one player who usually plays up front was missing from the lineup. He is on the verge of leaving the club.
5–0 for Red Bull Salzburg—that was the result of the closed-door friendly match the Bulls played on Saturday in Waidring against the German second-division club Energie Cottbus.
Five Different Goal Scorers in Friendly Win
While Valentin Zabransky once again replaced the injured John Mellberg at center back, Abubakr Barry, Bartosz Mazurek, and Sota Kitano formed a three-man midfield.
With Nikolas Veratschnig (44th minute), who wore the captain’s armband, Gaoussou Diakite (50th minute), Yorbe Vertessen (74th minute), Frans Krätzig (76th minute), and Damir Redzic (81st minute), there were also five different goal scorers.
Before Moving to the Netherlands
According to information from “Krone,” however, one player was missing from the practice session in the Tyrolean village near the border: Clement Bischoff. The player wearing jersey number 7 is on the verge of leaving. The Dane is reportedly set to join Dutch first-division club NEC Nijmegen on loan.
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