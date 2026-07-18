Milch-Lkw kippte in Wald: Schwierige Bergung

Einen fordernden Einsatz hatten Feuerwehrleute Samstagmorgen im obersteirischen Gaal zu bewältigen: Ein mit Milch beladener Lkw war von der Straße abgekommen und seitlich in den Wald gekippt. Angesichts der beengten Verhältnisse mussten die Einsatzkräfte alle Register ziehen.
Knapp vor sieben Uhr morgens kam es am Samstag in Gaal (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall mit einem Milchtransporter. Der Lkw kam von einer schmalen Gemeindestraße ab und kippte seitlich in einen angrenzenden Wald.
Der Fahrer dürfte dabei verletzt worden sein und wurde vom Roten Kreuz versorgt, nähere Details dazu sind nicht bekannt. Danach ging es für die Feuerwehr Bischoffeld an die schwierige Bergung des Schwerfahrzeugs.
Kraneinsatz nicht möglich
„Die Lage für die Bergung des Lkw gestaltete sich besonders schwierig, da die Unfallstelle in einem engen Waldstück lag, wo kein Kran eingesetzt werden konnte“, berichtet Einsatzleiter Andreas Hopf.
Zunächst musste der Waldboden verdichtet werden, um einen neuen Weg für die Bergung zu schaffen. Mit Unterstützung eines Baggers sowie eines Forstunternehmens gelang es den Florianis, das Fahrzeug mithilfe von Seilwinden wieder auf die Räder zu stellen. Insgesamt nahmen die Bergungsarbeiten mehr als fünf Stunden in Anspruch.
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