Milch-Lkw kippte in Wald: Schwierige Bergung

Zunächst musste der Waldboden verdichtet werden, um einen neuen Weg für die Bergung zu schaffen. Mit Unterstützung eines Baggers sowie eines Forstunternehmens gelang es den Florianis, das Fahrzeug mithilfe von Seilwinden wieder auf die Räder zu stellen. Insgesamt nahmen die Bergungsarbeiten mehr als fünf Stunden in Anspruch.