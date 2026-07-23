NÖ Zivilschutzverband unterstützt bei Krisen

Christoph Kainz, Präsident vom NÖ Zivilschutzverband, weiß: „Sicherheit steht auf der Prioritätenliste der Menschen ganz oben. Sicherheit passiert nicht automatisch, dafür braucht man geeignete Strukturen.“ Und diese bietet der Verband aktuell mit einer Landesgeschäftsstelle in Tulln (im „Feuerwehr- und Sicherheitszentrum“) und fünf Außenstellen im Land. Unter der Leitung von Präsident Christoph Kainz, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Pfaffstätten (Bezirk Baden) engagieren sich elf hauptamtliche Mitarbeiter und rund 4.000 ehrenamtliche Kräfte (darunter ca. 1.500 Zivilschutz-Beauftragte in allen 573 Gemeinden).