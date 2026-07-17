Klein-Lkw prallte gegen Lkw: Lenker im Spital

Lenker konnte sich selbst befreien

Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug noch selbstständig verlassen. Er wurde von den Feuerwehrsanitätern erstversorgt und bis zum Eintreffen der Rettung betreut. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten mit der Asfinag die Unfallstelle ab und unterstützten die Aufräum- und Bergearbeiten. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.