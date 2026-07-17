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Auf der A9

Klein-Lkw prallte gegen Lkw: Lenker im Spital

Steiermark
17.07.2026 13:05
Der schwere Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagabend.
Der schwere Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagabend.(Bild: Feuerwehr Mautern)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Feuerwehren Mautern und Kalwang mussten Donnerstagabend ausrücken, nachdem es zu einer Kollision zwischen zwei Lkw auf der Autobahn gekommen ist. Ein Mann musste ins Krankenhaus.

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Am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A9 Pyhrnautobahn Fahrtrichtung Graz, zwischen Kalwang und Mautern, alarmiert. Der Lenker eines Klein-Lkw ist aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw, der vor ihm fuhr, aufgefahren. Er touchierte dann die rechte Leitschiene und kam schwer beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde...
Der Einsatz dauerte rund eine Stunde...(Bild: Feuerwehr Mautern)
(Bild: Feuerwehr Mautern)
(Bild: Feuerwehr Mautern)

Lenker konnte sich selbst befreien
Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug noch selbstständig verlassen. Er wurde von den Feuerwehrsanitätern erstversorgt und bis zum Eintreffen der Rettung betreut. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten mit der Asfinag die Unfallstelle ab und unterstützten die Aufräum- und Bergearbeiten. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

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