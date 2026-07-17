Klein-Lkw prallte gegen Lkw: Lenker im Spital

Die Feuerwehren Mautern und Kalwang mussten Donnerstagabend ausrücken, nachdem es zu einer Kollision zwischen zwei Lkw auf der Autobahn gekommen ist. Ein Mann musste ins Krankenhaus.
Am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A9 Pyhrnautobahn Fahrtrichtung Graz, zwischen Kalwang und Mautern, alarmiert. Der Lenker eines Klein-Lkw ist aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw, der vor ihm fuhr, aufgefahren. Er touchierte dann die rechte Leitschiene und kam schwer beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.
Lenker konnte sich selbst befreien
Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug noch selbstständig verlassen. Er wurde von den Feuerwehrsanitätern erstversorgt und bis zum Eintreffen der Rettung betreut. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren sicherten mit der Asfinag die Unfallstelle ab und unterstützten die Aufräum- und Bergearbeiten. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.