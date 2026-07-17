Tragedy in Tyrol
17-Year-Old Moped Rider Plunges 30 Meters to His Death from a Bridge
A horrific accident occurred Thursday evening in Stanz near Landeck in the Tyrolean Oberland: A 17-year-old local lost control of his moped, crashed into a bridge railing, and subsequently fell 30 meters to his death. For the teenager, any help came too late.
The accident occurred shortly after 8:30 p.m. The 17-year-old local was riding a moped that was not registered for road use on a municipal road in Stanz when he suddenly lost control of the vehicle on the so-called Tobel Bridge.
The 17-year-old plunged approximately thirty meters into the Köterbach stream bed.
Ermittler von der Polizei
Catapulted Over the Bridge Railing
The teenager then crashed into the bridge railing and was subsequently catapulted over it. “As a result, he fell about thirty meters into the Köterbach stream bed,” the police reported, describing the dramatic sequence of events.
Neighbors heard the crash and raised the alarm
Residents who heard the accident set the emergency response chain in motion and administered first aid. For the 17-year-old, however, any help came too late. He succumbed to his injuries at the scene of the accident.
The emergency response involved the C5 emergency medical helicopter, the ambulance service, the Landeck Fire Department, the Stanz Fire Department, mountain rescue, a crisis intervention team, and the police.
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