Hier kommen Kinder an die Regierungsmacht

In St. Pölten übernimmt ab 21. Juli der Nachwuchs das Zepter: „Die Kinderregierung“ herrscht dann im Reich des Kinderkunstlabors. Bei der Sommerprojektwoche mit Graziela Kunsch.
Im Kinderkunstlabor St. Pölten stehen bekanntlich die Kinder im Fokus. Nun übernehmen sie gänzlich die Macht und mit der „Kinderregierung“ das Zepter in die Hand. Bei der Sommerprojektwoche mit Graziela Kunsch ab 21. Juli geht es vielen „Regierungsfragen“ auf den Grund: Wie sehen Plätze aus, an denen Kinder Gehör finden können? Was könnte sich in der Stadt und im Regierungsviertel aus der Perspektive der Kinder ändern? Und – was haben Kunst und Architektur damit zu tun?
Öffentliches Kunstwerk entsteht
Knapp eine Woche lang erforschen die Kinder zwischen neun und 13 Jahren mithilfe künstlerischer Methoden, wie Entscheidungen entstehen und wie sie selbst ihre Stimme erheben können. Gleichzeitig werden Grundlagen einer Kinderregierung erprobt. Daraus entsteht ein Entwurf für ein öffentliches Kunstwerk, das 2027 im Regierungsviertel umgesetzt werden könnte.
Nebenbei kann bei einem Besuch auch die aktuelle Ausstellung „Geschwister – super & nervig“ erkundet werden. Was bedeuten Geschwisterlichkeit und Kindsein heute? Antworten darauf gibt es noch bis 6. September.
Anmeldung unter buchung@kinderkunstlabor.at
oder telefonisch +43 2 74241701.
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