Hier kommen Kinder an die Regierungsmacht

Im Kinderkunstlabor St. Pölten stehen bekanntlich die Kinder im Fokus. Nun übernehmen sie gänzlich die Macht und mit der „Kinderregierung“ das Zepter in die Hand. Bei der Sommerprojektwoche mit Graziela Kunsch ab 21. Juli geht es vielen „Regierungsfragen“ auf den Grund: Wie sehen Plätze aus, an denen Kinder Gehör finden können? Was könnte sich in der Stadt und im Regierungsviertel aus der Perspektive der Kinder ändern? Und – was haben Kunst und Architektur damit zu tun?