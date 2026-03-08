Wenn Geschwister „super und nervig“ sind

Es geht um Nähe und Distanz, um Fürsorge und Rivalität. Was Geschwister verbindet, ist so vielseitig wie die Menschen selbst. Die verschiedenen Blickwinkel werden derzeit in der neuen Ausstellung „Geschwister – super & nervig“ im Kinderkunstlabor in St. Pölten in den Fokus gerückt. Dabei geht es nicht nur um Blutsbande, sondern auch um „Wahlverwandtschaft“ durch freundschaftliche Verbundenheit.