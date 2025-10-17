Rapper Eminem: Erste feste Beziehung seit 2006

„Ich war nur auf ein paar Dates, aber es ist nie was draus geworden“, verriet er, als er vor ein paar Jahren im Interview mit dem Magazin Vulture auf sein Liebesleben angesprochen wurde. Scheinbar hat die lange Durststrecke für Eminem jetzt ein Ende. Der Rapper soll mit einer Frau in einer Beziehung sein, die schon seit Jahren an seiner Seite ist: seiner Maskenbildnerin.