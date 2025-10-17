Rapper Eminem: Erste feste Beziehung seit 2006

„Ich war nur auf ein paar Dates, aber es ist nie was draus geworden“, verriet er, als er vor ein paar Jahren im Interview mit dem Magazin Vulture auf sein Liebesleben angesprochen wurde. Scheinbar hat die lange Durststrecke für Eminem jetzt ein Ende. Der Rapper soll mit einer Frau in einer Beziehung sein, die schon seit Jahren an seiner Seite ist: seiner Maskenbildnerin.
Ein Insider verriet der Webseite „TMZ“, dass Katrina schon seit Jahren an den Sets von Musikvideos und anderen Projekten des Stars mit dabei ist. Da Eminem dafür bekannt ist, sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, „ist nicht klar, wann sich die professionelle Beziehung in eine romantische verwandelt hat“.
Wenn die Make-up-Künstlerin nicht mit Eminem um die Welt reist, arbeitet sie in einem Salon in Birmingham (Michigan). Zu ihren Klienten gehörten laut ihrer Webseite in den letzten Jahren auch Stars wie Snoop Dogg, Robin Thicke und 50 Cent. Und genauso wie der „Lose Yourself“-Rapper wuchs auch Malota in Detroit auf.
Seit zweitem Ehe-Aus Single
Eminem – bürgerlicher Name: Marshall Bruce Mathers III – war in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren zweimal mit seiner Ex-Frau Kim Scott verheiratet und wieder geschieden. Der 15-fache Grammy-Gewinner und Scott lernten sich als Teenager kennen und bekamen 1995 ihre gemeinsame Tochter Hailie Jade, die heute 29 Jahre alt ist.
1999 heirateten die beiden, ließen sich jedoch bereits zwei Jahre später wieder scheiden. 2006 kam es zu einer kurzen Versöhnung, doch auch diese endete noch im selben Jahr. Seit der zweiten Scheidung hat der Rapper keine offizielle Beziehung mehr gehabt. Zu Liebes-Gerüchten mit Mariah Carey oder Nicki Minaj wollte sich der Star nie äußern.
„Das wird dann viel zu crazy“
Allerdings klagte er im Magazin „Rolling Stone“ darüber, dass es ihm unmöglich sei, sich einfach mal öffentlich mit einer Frau zu treffen: „So was wie Dinner im Restaurant oder Kino geht einfach nicht, das wird dann viel zu crazy.“
Dabei sei er nicht abgeneigt, der Liebe noch einmal eine Chance zu geben: „Ich hätte schon gerne eines Tages wieder eine neue Beziehung – wer will das nicht? Aber es ist für mich in meiner Position so schwierig, neue Leute zu treffen!“ Außerdem könne er sich dann auch nie sicher sein, „was ihre wirklichen Motive sind!“
Bei Malota scheint er in dieser Hinsicht keine Probleme zu haben, weil er sie schon seit Jahren kennt.
