Ohne gute Stirnlampe geht in den Bergen nichts!

Wer glaubt, Stirnlampen braucht man nur für Skitouren im Winter, irrt gewaltig. Gerade im Sommer gehören sie bei Bergtouren zur Pflichtausrüstung. Frühe Gipfelstarts, lange Abstiege oder eine Hüttenübernachtung – in Österreichs Bergen wird man schneller von der Dunkelheit überrascht, als vielen lieb ist. Wer dann keine zuverlässige Lichtquelle dabeihat, riskiert unnötige Gefahren.
Immer mehr Bergsteiger starten noch vor Sonnenaufgang Richtung Gipfel, um der Mittagshitze oder möglichen Gewittern zu entgehen. Andere unterschätzen die Tourenlänge oder genießen den Sonnenuntergang am Berg und steigen erst in der Dämmerung ab. Eine leistungsstarke Stirnlampe sorgt dabei nicht nur für bessere Sicht, sondern auch für deutlich mehr Sicherheit auf Steigen, Wurzelwegen oder Geröllfeldern.
Auch bei Hüttenübernachtungen ist sie längst unverzichtbar. Ob beim nächtlichen Gang ins Lager, auf die Toilette oder beim frühen Aufbruch zur Gipfeltour – beide Hände bleiben frei und Stolperfallen werden rechtzeitig erkannt.
Passend dazu bringt Outdoor-Spezialist Black Diamond seine komplett überarbeitete F26-Lighting-Kollektion auf den Markt. Die neuen Stirnlampen bieten je nach Einsatzbereich zwischen kompakten 350 und beeindruckenden 3.000 Lumen Lichtleistung. Gemeinsam haben alle Modelle moderne USB-C-Ladetechnik, eine einfachere Bedienung – selbst mit Handschuhen – sowie den verstärkten Einsatz recycelter Materialien.
Für klassische Bergtouren und anspruchsvolle Alpin-Einsätze empfiehlt sich die neue Storm+ mit bis zu 750 Lumen. Sie ist wasserdicht, robust und bietet verschiedene Lichtmodi für unterschiedlichste Bedingungen.
Wer einen leichten Allrounder für Wanderungen, Hüttentouren oder Camping sucht, findet mit der Cosmo oder der Spot praktische Begleiter. Beide Modelle sind besonders kompakt, können wahlweise mit Akku oder Batterien betrieben werden und eignen sich ideal für alle, die flexibel unterwegs sein möchten.
Camping-Fans kommen mit der neuen Stella-R auf ihre Kosten. Neben klassischem Arbeitslicht sorgen verschiedene Farb- und Ambientemodi für gemütliche Stimmung am Zeltplatz oder vor der Berghütte.
Für absolute Spezialisten gibt es schließlich die Megawatt: Mit gewaltigen 3.000 Lumen richtet sich das Topmodell an Skibergsteiger, Mountainbiker oder Trailrunner, die auch bei hoher Geschwindigkeit im Dunkeln maximale Ausleuchtung benötigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.