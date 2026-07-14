Ohne gute Stirnlampe geht in den Bergen nichts!

Immer mehr Bergsteiger starten noch vor Sonnenaufgang Richtung Gipfel, um der Mittagshitze oder möglichen Gewittern zu entgehen. Andere unterschätzen die Tourenlänge oder genießen den Sonnenuntergang am Berg und steigen erst in der Dämmerung ab. Eine leistungsstarke Stirnlampe sorgt dabei nicht nur für bessere Sicht, sondern auch für deutlich mehr Sicherheit auf Steigen, Wurzelwegen oder Geröllfeldern.