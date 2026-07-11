Der Cowboy lud zum schwarz-weißen Klassentreffen

„Wir sehen uns sonst ja nicht mehr so oft. Deshalb ist das einfach eine tolle Möglichkeit, ein richtig lässiger Abend mit vielen Geschichten und Wuchtln von früher“, lächelte Haas etwa. Auch er musste den einen oder anderen Autogrammwunsch erfüllen – fast so wie früher. Nur das mit den Selfies war für einige der schwarzen Helden dann vielleicht doch Neuland.