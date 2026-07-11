Der Cowboy lud zum schwarz-weißen Klassentreffen

Sturm-Helden von einst gaben sich bei Sepps Berglermühle in St. Peter am Ottersbach ein Stelldichein – logisch, dass da die Wuchtln nur so geflogen sind.
Kaum hatte er seinen Dienst als WM-Cowboy im Dienste der „Krone“ beendet, warf Sepp Pail schon wieder das Lasso. In seinem Heimatort St. Peter am Ottersbach lud der legendäre Fotokünstler Sturm-Kicker aus mehreren Jahrzehnten in seine Buschenschank.
Und wenn der Herr Pail trommelt, ist das eben nicht zu überhören. „Als der Anruf vom Sepp gekommen ist, hab ich gleich den Flieger gebucht“, lächelte etwa Harry Krämer. Der deutsche Goalgetter der 80er-Jahre hatte die mit Abstand weiteste Anreise, flog extra aus Frankfurt ein.
Kultgoalies und Liebenau-Toni
So mutierte der Abend in Sepps Berglermühle eben zu einem großen schwarzen Klassentreffen. Hartberg-Trainer Markus Schopp kam volley vom Training aus der Oststeiermark angerast und traf auf ehemalige (Meister-) Mitspieler wie Mario Posch und Tommy Kocijan. Mit dabei auch die Kult-Goalies Otto Konrad und Pepi Schicklgruber – gleich wie Ex-Teamtormann Christian Gratzei, Walter Hörmann, Walter Schachner, „Liebenau-Toni“ Haas, Ehrenkapitän Andy Pichler, Fredl Wirth und, und, und.
„Wir sehen uns sonst ja nicht mehr so oft. Deshalb ist das einfach eine tolle Möglichkeit, ein richtig lässiger Abend mit vielen Geschichten und Wuchtln von früher“, lächelte Haas etwa. Auch er musste den einen oder anderen Autogrammwunsch erfüllen – fast so wie früher. Nur das mit den Selfies war für einige der schwarzen Helden dann vielleicht doch Neuland.
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