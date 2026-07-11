The Sprint Race at the Sachsenring – LIVE starting at 3 p.m.

Bezzecchi (186), currently second in the World Championship, suffered a major setback due to his injury. According to his team, Aprilia, an X-ray revealed a complete and displaced fracture of his left collarbone. The four-time Grand Prix winner of the season is returning to Italy for surgery and will miss the rest of the race weekend, after which a three-week summer break follows. Due to a recent crash at Assen, he had already been hampered when he lined up on the grid in Germany.