MotoGP Sprint Race
The Sprint Race at the Sachsenring – LIVE starting at 3 p.m.
Marc Marquez claimed victory in the MotoGP class sprint race at the German Motorcycle Grand Prix. The Spaniard prevailed on Saturday at the Sachsenring ahead of his brother Alex Marquez and Italian Fabio Di Giannantonio, completing a Ducati one-two-three finish.
For Marquez, it was the 19th sprint victory of his career. Italian rider Marco Bezzecchi did not compete after suffering a broken collarbone in a serious crash during qualifying.
Marquez celebrated a start-to-finish victory, making no mistakes over the 15 laps. In the overall standings, the 33-year-old world champion (165 points) cut his deficit to leader Jorge Martin (197)—who finished only sixth—to 32 points. Di Giannantonio is third (184). The main race will take place on Sunday (2:00 p.m.), with Marc Marquez starting from pole position.
Here are the results in detail:
Bezzecchi (186), currently second in the World Championship, suffered a major setback due to his injury. According to his team, Aprilia, an X-ray revealed a complete and displaced fracture of his left collarbone. The four-time Grand Prix winner of the season is returning to Italy for surgery and will miss the rest of the race weekend, after which a three-week summer break follows. Due to a recent crash at Assen, he had already been hampered when he lined up on the grid in Germany.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.