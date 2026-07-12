Mehr Badegäste durch Gratis-Eintritt ins Freibad

Alle Mitarbeiter sind für den Ernstfall geschult

„Es läuft super“, freut sich der Ortschef. Nach einem wenig erfolgreichen Versuch mit einem AMS-Projekt – es folgten bald Krankenstandmeldungen, so der Bürgermeister – halten nun Praktikanten, Gemeindebedienstete, Gemeinderäte und ehrenamtliche Helfer den Betrieb am Laufen. „Alle wurden vor Saisonbeginn in Erster Hilfe geschult und wissen, was im Ernstfall zu tun ist“, erklärt der Bürgermeister.