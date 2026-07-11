Betrüger erbeuteten Vermögen von zwei Tirolern

Gleich zwei Tiroler tappten in die Falle von Online-Betrügern. Während ein 51-Jähriger mehrere Zehntausend Euro in vermeintliche Kryptowährung investierte, verlor eine Einheimische (59) mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt.
Eine 59-jährige Einheimische aus dem Bezirk Innsbruck-Land tappte Anfang Juli in die Falle eines vermeintlichen Anlagenexperten. Die Frau wurde über eine Anzeige auf einer Social Media Plattform verleitet, ihre Daten einzugeben, um Investitionen zu tätigen.
Wenig später wurde sie von einem unbekannten Täter kontaktiert und aufgefordert, mehrere Hundert Euro auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen. Ihre Bank machte sie auf den Betrug aufmerksam. Die 59-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.
Zehntausende Euro verloren
Ein 51-jähriger Einheimischer aus dem Tiroler Außerfern wurde bereits im März von bislang unbekannten Täter via Social Media kontaktiert. Dort wurde ihm eine lukrative Remote-Tätigkeit angeboten. Das Opfer investierte mehrere Zehntausend Euro in Kryptowährung.
Weil sich ein Virus eingeschlichen haben soll, verschwand das Geld von seiner Wallet. Einer weiteren Forderung, Kryptowährung einzuzahlen, kam der Mann jedoch nicht nach und erstattete Anzeige. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.
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