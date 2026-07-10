Rennradlerin blieb mit Pedal an Pkw hängen: Sturz!

Schrecklicher Unfall Freitagfrüh in Osttirol: Eine 51-jährige Rennradfahrerin ist bei einem Sturz in Oberlienz schwer verletzt worden. Die Frau war mit einem Pedal an einem Auto hängengeblieben.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Glanz. Laut Polizei war die 51-jährige Frau mit ihrem Rennrad talwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 29-jähriger Autolenker in die Straße einfahren.
Sicht eingeschränkt
„Da die Sicht nach links durch eine Mauer eingeschränkt war, setzte er seinen Pkw langsam nach vorn“, so die Ermittler. Dabei blieb die Rennradfahrerin mit ihrem rechten Pedal am Fahrzeug hängen und stürzte.
Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie ins Spital nach Lienz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.