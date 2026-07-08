„Gibt klares Bekenntnis zum Energiemix in Tirol“

„Windkraft wird nie eine wesentliche Rolle haben“

Speziell die Energieerzeugung aus PV-Anlagen im Rahmen der Beschleunigungsgebiete sollte rasch in die Umsetzungsphase kommen, ist Tschon überzeugt. Wobei der stellvertretende Landesumweltanwalt abschließend Windkraftanlagen mit Skepsis betrachtet, da sie im Gebirge eine besondere Herausforderung darstellen würden. „So wie das Burgenland nie ein Wasserkraftland sein wird, so kann auch in Tirol niemals die Energieerzeugung aus Windkraft eine wesentliche Rolle einnehmen.“