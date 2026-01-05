Warum Lotto Plus nicht mehr im TV gezeigt wird

Überraschung für alle treuen Lottospieler: Lotto Plus wird ab sofort nicht mehr im Fernsehen gezeigt, aus drei wurden kurzerhand zwei Maschinen im Studio. Die „Krone“ fragte nach, welche Beweggründe hinter der Entscheidung stehen.
Die Ziehung der „Lotto 6 aus 45“- und der Jokerzahlen gehört für Abertausende Österreicher schon seit Jahrzehnten zum Fixbestandteil ihres sonntäglichen Vorabendprogramms. Auch Lotto Plus wurde – nach anfänglichem Stirnrunzeln über das zusätzliche Format – gerne ins Repertoire aufgenommen. Egal, ob nun selbst als Glücksritter mit dem Lottoschein vor der Nase und hoffend, den Gewinn des Lebens zu machen – oder lediglich zur Unterhaltung und zum Mitraten der zu ziehenden Zahlen.
Auf Lotto folgte direkt der Joker
Am Sonntagabend staunten aber viele der treuen Fans sicher nicht schlecht: im Lottostudio des ORF standen nur noch zwei anstatt der üblichen drei Maschinen. Erst wurden die Lottozahlen (1, 4, 15, 16, 22, 38, Zusatzzahl: 11) gezogen, dann erklärte Moderatorin Evelyn Vysher, dass man nun direkt zur Joker-Ziehung übergehe, da die Lotto-Plus-Zahlen ab sofort unter notarieller Aufsicht, aber unter Ausschluss des TV-Publikums gezogen werden.
Die TV-Sendung konnte durch die Umstellung von Lotto Plus auf elektronische Ziehung zeitlich gestrafft werden.
Günter Engelhardt, Sprecher der Österreichischen Lotterien
Sendung soll zeitlich gestrafft werden
Um Verwirrung zu vermeiden, fragte die „Krone“ bei den Österreichischen Lotterien nach den Gründen dafür. Die sind recht simpel: Wie der Sprecher der Lotterien, Günter Engelhardt bestätigte, wird ab sofort Lotto Plus nur noch elektronisch gezogen. Wirtschaftliche Überlegungen spielten bei der Entscheidung dazu ebenso eine Rolle wie Effizienzsteigerung. Gleichzeitig sollte das TV-Programm des ORF durch die Verkürzung zeitlich gestrafft werden.
