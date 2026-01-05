Warum Lotto Plus nicht mehr im TV gezeigt wird

Die Ziehung der „Lotto 6 aus 45“- und der Jokerzahlen gehört für Abertausende Österreicher schon seit Jahrzehnten zum Fixbestandteil ihres sonntäglichen Vorabendprogramms. Auch Lotto Plus wurde – nach anfänglichem Stirnrunzeln über das zusätzliche Format – gerne ins Repertoire aufgenommen. Egal, ob nun selbst als Glücksritter mit dem Lottoschein vor der Nase und hoffend, den Gewinn des Lebens zu machen – oder lediglich zur Unterhaltung und zum Mitraten der zu ziehenden Zahlen.