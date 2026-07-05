Faszinierende Streifzüge durch das Kremstal

Wenn eine Region auf der Kinoleinwand plötzlich ganz nah wirkt, liegt das nicht nur an schönen Bildern. Es liegt an den Menschen, an Geschichten und an jenem Blick, mit dem jemand seine Heimat betrachtet. Genau diesen Blick bringt „Krone“-Fotograf und Filmemacher Attila Molnár in seinem neuen Dokumentarfilm „Unterwegs im Kremstal“ auf die Leinwand.