Radlerin bei Kollision mit Rollerfahrer verletzt

Bei einer Kollision auf einem Radweg in Innsbruck ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 28-jährige deutsche Fahrradfahrerin erheblich verletzt worden. Sie musste in die Klinik eingeliefert werden. Der beteiligte E-Scooter-Fahrer machte sich aus dem Staub.
Ereignet hat sich der Unfall auf einem Radweg südlich der Sill. Laut Polizei waren gegen 4 Uhr die 28-jährige Deutsche und ein gleichaltriger Landsmann mit ihren Fahrrädern hintereinander in Richtung Westen unterwegs. In einer leicht unübersichtlichen Kurve kam ihnen ein E-Scooter-Lenker entgegen.
Frontalzusammenstoß – Frau verletzt
Während der Radfahrer dem entgegenkommenden E-Scooter noch ausweichen konnte, gelang dies der hinter ihm fahrenden Frau nicht mehr. Es kam zu einer Frontalkollision!
Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten. Der E-Scooter-Lenker stand jedoch unmittelbar nach dem Unfall wieder auf und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien bekannt zu geben.
Mit Rettung in die Klinik gebracht
Die 28-jährige Fahrradfahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. „Nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, berichtete die Polizei.
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