Transfer of DFB Star
It’s a Done Deal! After the World Cup Debacle, He’s Signed with Bayern
Bayern’s next transfer is now a done deal. On Friday, the Munich club officially announced the signing of DFB national team player Nathaniel Brown. Following the World Cup embarrassment for the German team, he is expected to help the record champions regain their confidence.
Reports had already surfaced on the sidelines of the World Cup that everything was set between Brown and Bayern. After the DFB squad was surprisingly eliminated by Paraguay in the World Cup round of 32, the 23-year-old’s transfer went through even faster than planned.
Second major transfer finalized!
Early Thursday morning, Brown was spotted outside the Barmherzige Brüder Clinic in Munich. There, the left back underwent the first part of his sports medical examination. After the second part of the examination, it was time to sign the contract.
Brown is coming from league rival Eintracht Frankfurt and is expected to cost around 50 million euros plus a potential five million in bonus payments. Following Morocco’s World Cup hero Ismael Saibari, Brown is Bayern’s second major signing this summer transfer window.
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