Duo entlarvt! Kupferdiebe jetzt hinter Gittern

Ermittlungserfolg für die Innsbrucker Kriminalpolizei: Im Zuge umfangreicher Erhebungen konnte nun ein einheimisches Duo entlarvt werden, das für Kupferdiebstähle auf Baustellen verantwortlich sein soll. Die Verdächtigen sitzen inzwischen im Gefängnis.
Den Männern im Alter von 29 und 37 Jahren werde vorgeworfen, zwischen Ende Mai und Ende Juni auf mehreren Baustellen im Stadtgebiet von Innsbruck insgesamt mehr als 1100 Meter Kupferkabel gestohlen zu haben.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei überwiegend um Starkstromkabel. In einigen Fällen sollen auch Kupferrohre gestohlen worden sein, hieß es am Freitag vonseiten der Ermittler.
Bisher fünfstelliger Schaden
Bislang habe die Kripo den Verdächtigen elf Diebstähle nachweisen können. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich.
Für weitere Taten verantwortlich?
Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Polizei prüft derzeit, ob die beiden Männer auch für weitere Kupferdiebstähle verantwortlich sein könnten.
Nach ihrer Festnahme seien die beiden Tatverdächtigen in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden.
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