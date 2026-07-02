Last-Minute Drama
LIVE: GOAL! Portugal scores in stoppage time
Huge celebrations for Cristiano Ronaldo: Portugal wins a thrilling match against Croatia 2-1 and advances to the Round of 16! Next up is Spain, which defeated Austria.
More details to follow...
Here’s the LIVE TICKER:
Final Score:
Portugal – Croatia 2–1 (0–0)
Toronto, 43,036 spectators, Referee Eskas (NOR)
Goals: 0–1 (53') Perisic, 1–1 (67') Ronaldo (penalty kick), 2–1 (94') Ramos
Yellow cards: Dias and Modric
Portugal: Costa – Cancelo (62. Ramos), Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha (62. Silva) – Neto (62' Conceicao), Fernandes (62' Semedo), Leao – Ronaldo (81' R. Neves)
Croatia: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic (96. Kramaric) – P. Sucic, Vlasic (92. Gvardiol), Baturina (68. Pasalic) – Budimir (46. Matanovic)
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