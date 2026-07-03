Hände in den allerbesten Händen

Schmerzen waren enorm

„Ich hatte solche Schmerzen und nie gedacht, dass ich meine Hände noch einmal so gut einsetzen kann. Heute kann ich wieder Dinge tun, die für andere selbstverständlich sind. Das bedeutet für mich ein großes Stück Freiheit und Lebensqualität“, erzählt Gerda Teufl sichtlich bewegt. Für Dr. Martin Zegner aus dem Team des Tumororthopäden Dr. Dietmar Dammerer – auch er eine Koryphäe – sind genau solche Momente der schönste Lohn: „Unsere Hände bestimmen den Alltag wie kaum ein anderes Körperteil. Wenn wir Menschen durch moderne Handchirurgie Schmerzen nehmen und ihnen ihre Selbstständigkeit zurückgeben können, ist das jedes Mal etwas Besonderes.“