Against Spain
Bad Omen! Swedish Referee to Officiate Austria Match
Referee Glenn Nyberg will officiate Austria’s Round of 32 match against Spain at the World Cup on Thursday (21 CEST) in Los Angeles. A bad omen!
Reason: Of the two international matches officiated so far by the 37-year-old Swede, the ÖFB team has yet to win a single one. In September 2020, they suffered a 2–3 loss to Romania in Klagenfurt. Under Ralf Rangnick, the Austrians also missed out on promotion in the Nations League in November 2024 after a 1–1 draw against Slovenia in Vienna.
Austrian clubs have also been unsuccessful in matches officiated by referee Nyberg so far. Red Bull Salzburg suffered a 1-5 defeat at Real Madrid in the Champions League in January 2025, while LASK drew 1-1 against Scottish side St. Johnstone in the first leg of the 2021 Conference League qualifiers.
At the ongoing World Cup, the Champions League referee from Säter in central Sweden has so far officiated the matches between Ghana and Panama (1–0) and between Ivory Coast and Curaçao (2–0).
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