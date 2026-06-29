Bad Omen! Swedish Referee to Officiate Austria Match

Reason: Of the two international matches officiated so far by the 37-year-old Swede, the ÖFB team has yet to win a single one. In September 2020, they suffered a 2–3 loss to Romania in Klagenfurt. Under Ralf Rangnick, the Austrians also missed out on promotion in the Nations League in November 2024 after a 1–1 draw against Slovenia in Vienna.