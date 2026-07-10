Alte Eisenbahnschienen erwachen zu neuem Leben

Zum einen bietet die Weinvierteldraisine ein Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie. Aber auch Vereine oder Freundesgruppen finden hier ihren Spaß! Mit kleinen Fahrraddraisinen radelt man auf einer alten Eisenbahnstrecke entlang des Naturparks Leiser Berge. Über weite Felder, Wiesen und Wälder führt die Strecke, die immer wieder mit wunderschönen Ausblicken belohnt wird. Am höchsten Punkt lädt die Draisinenalm Grafensulz zur Stärkung ein. Der krönende Abschluss sind dann die Talfahrten zu den beiden Endstellen. Am Vormittag wird von Ernstbrunn, am Nachmittag von Asparn weggeradelt. Eine Reservierung ist bitte unbedingt erforderlich!