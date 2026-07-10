Alte Eisenbahnschienen erwachen zu neuem Leben

Alte Schienenanlagen des Weinviertel erfahren eine Renaissance! Erleben Sie mit dem Schienenfahrrad die Leiserberge oder entdecken Sie den nostalgischen Motorbahnwagen des Zayataler Schienentaxis.
Für alle, die abseits der Touristenströme etwas Neues erleben möchten, warten im Weinviertel bis in den Herbst gleich zwei Besonderheiten, die nicht nur Bahnliebhaber begeistern werden:
Zum einen bietet die Weinvierteldraisine ein Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie. Aber auch Vereine oder Freundesgruppen finden hier ihren Spaß! Mit kleinen Fahrraddraisinen radelt man auf einer alten Eisenbahnstrecke entlang des Naturparks Leiser Berge. Über weite Felder, Wiesen und Wälder führt die Strecke, die immer wieder mit wunderschönen Ausblicken belohnt wird. Am höchsten Punkt lädt die Draisinenalm Grafensulz zur Stärkung ein. Der krönende Abschluss sind dann die Talfahrten zu den beiden Endstellen. Am Vormittag wird von Ernstbrunn, am Nachmittag von Asparn weggeradelt. Eine Reservierung ist bitte unbedingt erforderlich!
Bitte informieren Sie sich schon vorab über spezielle Termine oder witterungsabhängige Änderungen: telefonisch unter 0664 / 4476944 oder www.weinvierteldraisine.at
Informationen und Eintrittskarten gibt es beim Startpunkt Ernstbrunn-Rübenplatz.
Der nostalgische Motorbahnwagen des Zayataler Schienentaxis befährt die historische Bahnstrecke zwischen Mistelbach und Asparn an der Zaya und ist ein unvergessliches Erlebnis! Die Fahrt lässt sich auch wunderbar mit einem Besuch des MAMUZ in Asparn a.d. Zaya oder einer Wanderung kombinieren. Auch die Route des Schienentaxis geht über Grafensulz, wo die gemütliche Jausenstation „Draisinenalm“ zur Einkehr bittet.
Informationen und Tickets gibt es im Bahnhof Asparn a.d. Zaya, Bahnzeile 10/1, 2151 Asparn a.d. Zaya, Infos auch unter 0681 / 10451583 und www.schienentaxi.at
Bitte vorab reservieren.
Sowohl beim Bahnhof Asparn a.d. Zaya als auch bei der Haltestelle „Grafensulz Draisinenalm“ können sich Kinder bei verschiedenen Spielmöglichkeiten austoben.
Lernen auch Sie das Weinviertel einmal von einer anderen Perspektive aus kennen!
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