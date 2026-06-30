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WM-Zwischenbilanz

Fußball-TV: Die Spaltpilze der Nation

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30.06.2026 05:00
ORFs Duo Infernale Rainer Pariasek und Andi Herzog punkten mit Humor und charmanter Zuneigung.
ORFs Duo Infernale Rainer Pariasek und Andi Herzog punkten mit Humor und charmanter Zuneigung.(Bild: ORF)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Knapp die halbe WM ist vorbei und man kann eine erste Bilanz zur Leistung des Personals des ORF und von ServusTV ziehen. Es gab große Highlights und viel Schmäh, aber auch so manch Zähes und Redundantes. Insgesamt ist die Bilanz aber weniger schlecht als man denken mag.

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Beim markantesten ORF-Sportereignis seit Ewigkeiten waren am Sonntag gegen 5 Uhr früh im Schnitt 903.000 Menschen vor den Fernsehbildschirmen. Als der frisch eingewechselte Stürmer Saša Kalajdžić mit seiner ersten Ballberührung das 3:3 gegen Algerien und Österreich damit ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM köpfte, drehte ORF-Moderator Daniel Warmuth auf der Tribüne – verständlicherweise – am Rad. Sein emotionaler „Bist du deppat!“-Sager gilt schon jetzt als neuer „Cordoba-Moment“. Damals, 1978, ging Edi Finger Sen. mit dem legendären „I werd narrisch“-Ausspruch in die heimische Sportgeschichte ein.

ORF-Kommenatator Daniel Warmuth wird nach 3:3 von Österreich gegen Algerien „deppat“.
ORF-Kommenatator Daniel Warmuth wird nach 3:3 von Österreich gegen Algerien „deppat“.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)

Nach den Vorrundenspielen ist es Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Nur wenige Posten im Fernsehen werden mit so viel Feedback bedacht, wie jene von Sportreportern. Zu den größten Spaltpilzen gehört traditionell ORF-Mann Rainer Pariasek. Die Aussprache seines mangelhaften Englisch hört man bei dieser WM äußerst selten, dafür rennt der Schmäh mit seinem Experten-Partner Andi Herzog. „Du bist ein schöner Trottel“, flötete Pariasek seinem Kollegen nach dem Österreich-Sieg gegen Jordanien liebevoll entgegen. Der wiederum war nach der Algerien-Schlacht platt: „Ich habe noch nie so einen Hundskick kommentiert“. Der Sky-Experte ist für den ORF ein absoluter Gewinn und lässt auch den wankelmütigen Pariasek glänzen.

Der eigentlich vom Eishockey kommende Warmuth lässt hingegen die pseudowitzigen Moderations-Dinosaurier wie Oliver Polzer oder Thomas König alt aussehen und beweist, wie wichtig (relativ) frischer Wind an diesen Positionen ist.

Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund sind laut und meinungsstark. Das gefällt nicht allen ...
Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund sind laut und meinungsstark. Das gefällt nicht allen TV-Zusehern gleich gut.(Bild: Philipp Carl Riedl / ServusTV)

Dem Tenor in den sozialen Medien folgend ist ServusTV (man überträgt alle Spiele alternierend mit dem ORF) bislang klarer Punktesieger. Dort lobt man gerne die Professionalität von Sportchef Christian Nehiba, freut sich über die lockere und harmonische Conference zwischen Marc Janko und Alina Marzi im ÖFB-Camp in Santa Barbara und Moderator Philipp Krummholz wird eine gute Ausgewogenheit zwischen Kompetenz und Schmäh attestiert. Nicht jedermanns Fall ist das ServusTV-Studio-Expertenduo Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund: zu laut, zu offensiv, zu poltern, so der Volksmund. Man kann es aber auch wie krone.tv-Experte Stefan Maierhofer halten: „Ich bin eher bei den Deutschen daheim.“

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