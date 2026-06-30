Fußball-TV: Die Spaltpilze der Nation

Nach den Vorrundenspielen ist es Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Nur wenige Posten im Fernsehen werden mit so viel Feedback bedacht, wie jene von Sportreportern. Zu den größten Spaltpilzen gehört traditionell ORF-Mann Rainer Pariasek. Die Aussprache seines mangelhaften Englisch hört man bei dieser WM äußerst selten, dafür rennt der Schmäh mit seinem Experten-Partner Andi Herzog. „Du bist ein schöner Trottel“, flötete Pariasek seinem Kollegen nach dem Österreich-Sieg gegen Jordanien liebevoll entgegen. Der wiederum war nach der Algerien-Schlacht platt: „Ich habe noch nie so einen Hundskick kommentiert“. Der Sky-Experte ist für den ORF ein absoluter Gewinn und lässt auch den wankelmütigen Pariasek glänzen.