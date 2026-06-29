Mann (36) belästigte mehrere Frauen in Innsbruck

Bereits im Mai soll es im Stadtgebiet von Innsbruck zu mehreren Fällen von sexueller Belästigung gekommen sein. Ein 36-jähriger Rumäne wurde im Zuge der Ermittlungen festgenommen. Nun wurden weitere Fälle bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bereits zwischen 11. und 17. Mai kam es in Innsbruck zu drei Vorfällen, bei denen Frauen von einem 36-jährigen Rumänen sexuell belästigt wurden. Der Verdächtige konnte damals ermittelt und festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass er noch für zwei weitere sexuelle Übergriffe verantwortlich sein dürfte.
Wie die Polizei nun mitteilt, kam es am 16. Mai gegen 00.50 Uhr in Innsbruck am Innrain auf einem Gehsteig zu einem Fall von sexueller Belästigung einer bislang unbekannten Frau. Wenige Stunden später, gegen 16.30 Uhr, kam es auch auf der Völser Straße in Innsbruck zu einem Fall. Beide Male soll der mutmaßliche Täter verantwortlich dafür sein.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls bzw. nach den beiden unbekannten Frauen. Diese sollen sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck melden.
Zweckdienliche Hinweise unter Tel.: 059133/75-3333
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