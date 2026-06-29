Mann (36) belästigte mehrere Frauen in Innsbruck

Wie die Polizei nun mitteilt, kam es am 16. Mai gegen 00.50 Uhr in Innsbruck am Innrain auf einem Gehsteig zu einem Fall von sexueller Belästigung einer bislang unbekannten Frau. Wenige Stunden später, gegen 16.30 Uhr, kam es auch auf der Völser Straße in Innsbruck zu einem Fall. Beide Male soll der mutmaßliche Täter verantwortlich dafür sein.