Feuerwehr musste Paragleiter von Baum retten

Am frühen Nachmittag wurde am Freitag die Feuerwehr Mürzsteg von einem Paragleiter alarmiert – der gute Mann ist mit seinem Fluggerät auf einer Waldlichtung an einem Baum hängengeblieben und musste in einer Höhe von gut 20 Metern ausharren. Aufgrund der exponierten Lage wurden weitere Kräfte angefordert.