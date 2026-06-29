Feuerwehr musste Paragleiter von Baum retten

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Mürzsteg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Die Florianis mussten einen „gestrandeten“ Paragleiter von einem Baum retten.
Am frühen Nachmittag wurde am Freitag die Feuerwehr Mürzsteg von einem Paragleiter alarmiert – der gute Mann ist mit seinem Fluggerät auf einer Waldlichtung an einem Baum hängengeblieben und musste in einer Höhe von gut 20 Metern ausharren. Aufgrund der exponierten Lage wurden weitere Kräfte angefordert.
Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr Mürzzuschlag und der Bergrettung Neuberg konnte der Pilot letztlich unversehrt aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der vorsorglich angeforderte Notarzthubschrauber kam nicht zum Einsatz,
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