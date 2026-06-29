Star von Manchester United bei WM schwer verletzt

Für Uruguay-Star Manuel Ugarte kam es bei der Weltmeisterschaft doppelt bitter! Mit seinem Nationalteam verpasste er das Sechzehntelfinale, jetzt folgte nach seiner Verletzung im letzten Gruppenspiel gegen Spanien eine bittere Diagnose. Der Mittelfeldspieler von Manchester United hat sich das Kreuzband gerissen.
Nur zwei Punkte in der Gruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi Arabien und das frühe Aus! Die WM 2026 war für Uruguay definitiv eine riesengroße Pleite. Das ging sogar so weit, dass der Privatjet für den Flug in die Heimat wegen des blamablen Ausscheidens gestrichen wurde und die Stars um Real Madrids Federico Valverde mit normalen Linienflügen in die Heimat reisen müssen.
Das Knie verdreht
Für einen Spieler der Südamerikaner verlief die Weltmeisterschaft aber gleich doppelt bitter! Denn im letzten Gruppenspiel gegen Spanien – das mit 0:1 verloren ging – verdrehte sich Mittelfeld-Star Manuel Ugarte in Minute 45 in einem Zweikampf sein Knie und musste vom Feld getragen werden.
Lange Ausfallzeit
Jetzt steht auch fest, wie es dem 25-jährigen Spieler von Manchester United geht – er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und könnte jetzt bis zu einem Jahr ausfallen.
Nur 881 Spielminuten
Ugarte kam vorige Saison nur zu 881 Spielminuten in der Premier League, galt als Verkaufskandidat. Interessenten gab es aus England, Italien und auch von Galatasaray Istanbul. Aber das hat sich jetzt erledigt – vorerst steht für den defensiven Mittelfeldspieler die Reha an.
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