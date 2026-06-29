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Bittere Diagnose

Star von Manchester United bei WM schwer verletzt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 07:59
Manuel Ugarte wurde gegen Spanien abtransportiert, verletzte sich schwer am Knie.
Manuel Ugarte wurde gegen Spanien abtransportiert, verletzte sich schwer am Knie.(Bild: AP/Fernando Llano)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Für Uruguay-Star Manuel Ugarte kam es bei der Weltmeisterschaft doppelt bitter! Mit seinem Nationalteam verpasste er das Sechzehntelfinale, jetzt folgte nach seiner Verletzung im letzten Gruppenspiel gegen Spanien eine bittere Diagnose. Der Mittelfeldspieler von Manchester United hat sich das Kreuzband gerissen.

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Nur zwei Punkte in der Gruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi Arabien und das frühe Aus! Die WM 2026 war für Uruguay definitiv eine riesengroße Pleite. Das ging sogar so weit, dass der Privatjet für den Flug in die Heimat wegen des blamablen Ausscheidens gestrichen wurde und die Stars um Real Madrids Federico Valverde mit normalen Linienflügen in die Heimat reisen müssen.

Federico Valverde (li.) und Uruguay verabschiedeten sich schon in der Gruppenphase.
Federico Valverde (li.) und Uruguay verabschiedeten sich schon in der Gruppenphase.(Bild: AFP/ULISES RUIZ)

Das Knie verdreht
Für einen Spieler der Südamerikaner verlief die Weltmeisterschaft aber gleich doppelt bitter! Denn im letzten Gruppenspiel gegen Spanien – das mit 0:1 verloren ging – verdrehte sich Mittelfeld-Star Manuel Ugarte in Minute 45 in einem Zweikampf sein Knie und musste vom Feld getragen werden. 

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Lange Ausfallzeit
Jetzt steht auch fest, wie es dem 25-jährigen Spieler von Manchester United geht – er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und könnte jetzt bis zu einem Jahr ausfallen.

Manchester United wollte Manuel Ugarte eigentlich verkaufen.
Manchester United wollte Manuel Ugarte eigentlich verkaufen.(Bild: AP/Dave Thompson)

Nur 881 Spielminuten
Ugarte kam vorige Saison nur zu 881 Spielminuten in der Premier League, galt als Verkaufskandidat. Interessenten gab es aus England, Italien und auch von Galatasaray Istanbul. Aber das hat sich jetzt erledigt – vorerst steht für den defensiven Mittelfeldspieler die Reha an.

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