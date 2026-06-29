Star von Manchester United bei WM schwer verletzt

Nur zwei Punkte in der Gruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi Arabien und das frühe Aus! Die WM 2026 war für Uruguay definitiv eine riesengroße Pleite. Das ging sogar so weit, dass der Privatjet für den Flug in die Heimat wegen des blamablen Ausscheidens gestrichen wurde und die Stars um Real Madrids Federico Valverde mit normalen Linienflügen in die Heimat reisen müssen.