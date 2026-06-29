Tirols Trachtenjugend eroberte Landeshauptstadt

Mit dem Projekt „Jungtrachtler bewegen Innsbruck“ fand am Samstag erstmals eine Veranstaltung statt, die Kinder und Jugendliche aus Trachtenvereinen mitten in die Innsbrucker Innenstadt brachte – „sichtbar, hörbar und voller Lebensfreude“, berichtet der Landestrachtenverband und betont: „Trotz sommerlicher Extremtemperaturen stand eines immer im Vordergrund: die Freude der Kinder und Jugendlichen. Unter dem klaren Leitsatz Gesundheit und Wohlbefinden vor Programm wurde das Event flexibel und verantwortungsvoll gestaltet.“