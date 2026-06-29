Tirols Trachtenjugend eroberte Landeshauptstadt

Musik vom „Ziacha“ und flotte Tänze: Tirols Jungtrachtler rückten trotz Hitze am Samstag in der Tiroler Landeshauptstadt aus. Über den gesamten Tag hinweg präsentierten sich die Vereine an mehreren markanten Orten der Innenstadt.
Mit dem Projekt „Jungtrachtler bewegen Innsbruck“ fand am Samstag erstmals eine Veranstaltung statt, die Kinder und Jugendliche aus Trachtenvereinen mitten in die Innsbrucker Innenstadt brachte – „sichtbar, hörbar und voller Lebensfreude“, berichtet der Landestrachtenverband und betont: „Trotz sommerlicher Extremtemperaturen stand eines immer im Vordergrund: die Freude der Kinder und Jugendlichen. Unter dem klaren Leitsatz Gesundheit und Wohlbefinden vor Programm wurde das Event flexibel und verantwortungsvoll gestaltet.“
Über den gesamten Tag hinweg präsentierten sich verschiedenste Tiroler Vereine wie Karwendler Plattler, Edelraute St. Johann, Senseler Volders, Almrausch Sölleite Schwaz und Burgstodler Hötting-Jenbach an mehreren markanten Plätzen in der Innsbrucker Innenstadt – darunter beim Goldenen Dachl, am Burggraben, am Bozner Platz, bei der Annasäule sowie beim Landestheater.
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