AHS-Lehrer unterstützen Forderung von Schülerinnen

„Unterstützen ausdrücklich die Forderungen“

Die Lehrergewerkschaft unterstütze deshalb die Petition von drei Schülerinnen im Landtag – die „Krone“ berichtete – und schlägt selbst „klare Regeln“ vor: Ab der ersten Einheit soll in jeder Stunde die Raumtemperatur gemessen werden. Liege diese bereits zu Beginn über 25 Grad, soll der Unterricht spätestens nach der vierten Einheit enden. Werde die 30-Grad-Marke während der ersten vier Stunden überschritten, ende der Unterricht nach der laufenden Stunde. Überschreite die Temperatur bereits zu Beginn 30 Grad, sei der Klassenraum für diesen Tag zu sperren. Und: „Betrifft dies alle Klassenräume, ist der Schulbetrieb einzustellen – Hitzefrei.“