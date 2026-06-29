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Vereine mit Geschichte

410 Jahre! Kurort feiert ein besonderes Jubiläum

Steiermark
29.06.2026 10:00
Die Jubiläumsvereine haben zum 410-Jahres-Fest eingeladen, darunter Regina Müllner ...
Die Jubiläumsvereine haben zum 410-Jahres-Fest eingeladen, darunter Regina Müllner (Kneippverein), Lisa Zupanc (Musikverein), Günter Krenn und Gerald Wasshuber (Bergrettung) sowie Georg Parsché und Thomas Pronnegg (Tennisclub).(Bild: Peter Bernthaler)
Porträt von Peter Bernthaler
Von Peter Bernthaler

Monatelange Vorbereitungen haben es möglich gemacht: Die fünf großen Vereine in Aflenz haben zu einem gemeinsamen Fest eingeladen. Alle feiern heuer runde Geburtstage: Der Musikverein Aflenz ist 120, der Wintersportclub 100, die Bergrettung 80, der Tennisclub 60 und der Kneippverein Aflenz Kurort und Umgebung 50 Jahre alt. Ergibt in Summe 410 Jahre!

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Schon im November des Vorjahres hatte sich die Idee herauskristallisiert, gemeinsam ein Jubiläum zu begehen – am Wochenende war es soweit. Das Ergebnis im Kurpark kann sich sehen lassen: Alle Vereine präsentieren sich mit Überblickstafeln, auf denen wichtige Ereignisse aus der Vereinsgeschichte dokumentiert sind. 

Der Tennisclub Aflenz hat zur Zeit 120 Mitglieder, stolz ist man auf die Jugendarbeit und auch „über den regen Zulauf bei den Damen“, so Obmannstellvertreter Georg Parsché. Anders ist die Lage bei Barbara Rechberger, Obfrau des Musikvereins Aflenz, wo es „große Nachwuchssorgen gibt. Wir suchen händeringend junge Musiker, aber die Jugend hat sehr viele andere Interessen. Und bei der Musik muss man ständig dran bleiben und dauernd üben, um sich zu verbessern.“ Die Aflenzer mit ihren insgesamt 28 Mitgliedern sind übrigens einer der wenigen Musikvereine mit zwei echten Kapellmeistern, einer davon befindet sich aktuell in Ausbildung.

Aus für Aflenzer Bürgeralm trifft Wintersportclub hart
Beim Wintersportclub ist natürlich der eingestellte Betrieb auf der Bürgeralm  ein Hauptthema: „Deswegen ist die Mitgliederanzahl jetzt klar auf unter 400 gesunken, ich hoffe, dass es wieder wird! Wir sind eigentlich ein Ganzjahresverein und haben 60 Jugendliche zu betreuen. Winters wie sommers machen wir Wander- oder Laufsportevents und vieles mehr“, so Obmann Günter Krenn.

Der Kneippverein mit Obfrau Regina Müllner zeigt, wie einfach sich ein gesunder Lebensstil basierend auf den fünf Kneipp-Säulen in das Leben integrieren lässt. Bergrettung-Ortsstellenleiter Gerald Wasshuber listet Höhepunkte zum 80-Jahr-Jubiläum auf, insbesondere „die Renovierung der Hütte vor zehn Jahren, jetzt haben wir einen Superstützpunkt auf der Bürgeralm“.

„Vereine sind Rückgrat jeder Gemeinde“
Höhepunkt der Feierlichkeiten war laut Musikverein-Obfraustellvertreterin Lisi Zupanc das Bezirksmusikertreffen am Sonntag mit 400 Musikern aus dem Bezirk und einer Kapelle aus dem Burgenland. Bürgermeister Hubert Lenger: „Vereine sind ein Rückgrat jeder Gemeinde. Normal macht ja jeder sein eigenes Fest – dass sich fünf Vereine mit dem Ziel eines gemeinsamen Feierns zusammengefunden haben, freut mich wirklich!“

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