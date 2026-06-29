410 Jahre! Kurort feiert ein besonderes Jubiläum

Der Tennisclub Aflenz hat zur Zeit 120 Mitglieder, stolz ist man auf die Jugendarbeit und auch „über den regen Zulauf bei den Damen“, so Obmannstellvertreter Georg Parsché. Anders ist die Lage bei Barbara Rechberger, Obfrau des Musikvereins Aflenz, wo es „große Nachwuchssorgen gibt. Wir suchen händeringend junge Musiker, aber die Jugend hat sehr viele andere Interessen. Und bei der Musik muss man ständig dran bleiben und dauernd üben, um sich zu verbessern.“ Die Aflenzer mit ihren insgesamt 28 Mitgliedern sind übrigens einer der wenigen Musikvereine mit zwei echten Kapellmeistern, einer davon befindet sich aktuell in Ausbildung.