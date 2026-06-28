Baum durchtrennte Stromleitung: Brand auf Wiese

Gleich doppelt im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bach und Stockach am Samstagabend in der Ortschaft Schönau. Im Bereich eines Strommastens in Oberstockach riss der starke Wind einen Baum aus der Erde. Dieser stürzte in die 25-kV-Leitung und durchtrennte das Leiterseil. Gegen 21 Uhr wurden zudem die Tragmastkonstruktion sowie die Isolatoren verboten.