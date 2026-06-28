Baum durchtrennte Stromleitung: Brand auf Wiese

Wegen der starken Windböen wurde am Samstag in Schönau im Gemeindegebiet von Bach im Lechtal zu einem Feuerwehreinsatz. Der Wind entwurzelte einen Baum, dieser durchtrennte ein Leiterseil. In weiterer Folge kam es auch zu einem Brand.
Gleich doppelt im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bach und Stockach am Samstagabend in der Ortschaft Schönau. Im Bereich eines Strommastens in Oberstockach riss der starke Wind einen Baum aus der Erde. Dieser stürzte in die 25-kV-Leitung und durchtrennte das Leiterseil. Gegen 21 Uhr wurden zudem die Tragmastkonstruktion sowie die Isolatoren verboten.
In weiterer Folge kam es durch das bis zur Erde reichende Leiterseil auch zu einem kleinen Brandherd im Bereich einer angrenzenden Wiese. Die Feuerwehren brachten das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle und löschten es.
Haushalte ohne Strom
Rund 40 bis 50 Haushalte in den Ortschaften Schönau und Unterholzgau waren für rund eineinhalb Stunden ohne Strom. Behelfsmäßig konnte der Strom für die Nachtstunden wieder aktiviert werden.
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