Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bärige Stimmung

Sommer Opening mit Schlagerstar Hansi Hinterseer

Tirol
28.06.2026 13:00
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Sommer, Sonne und Schlagergefühl: Mit dem großen Sommer Opening auf der Medrig Alm ist See im Paznaun musikalisch in den Bergsommer gestartet. Vor der beeindruckenden Kulisse der Tiroler Bergwelt sorgte Hansi Hinterseer am Samstag für den Höhepunkt eines stimmungsvollen Konzerttages.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim Sommer Opening in See im Paznaun verwandelte Hansi Hinterseer die Medrig Alm in eine mitreißende Open-Air-Bühne. Rund 2000 Besucher feierten gemeinsam mit Einheimischen, Familien, Schlagerfans und Bergliebhaber den Start in den Paznauner Bergsommer. Mit bekannten Hits, neuen Liedern und seiner gewohnt nahbaren Art nahm Hansi Hinterseer das Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Heimatgefühl, Leichtigkeit und guter Laune. 

Stimmungsvoller Auftakt hoch über dem Tal
Bereits ab 10:00 Uhr brachte DJ Alex die Gäste auf der Medrig Alm in Sommerlaune. Im Anschluss gestalteten Sigrid & Marina gemeinsam mit Andreas Hastreiter einen abwechslungsreichen musikalischen Auftakt, bevor um 14 Uhr der Hauptact des Tages die Bühne betrat: Hansi Hinterseer. Eingebettet in die Bergkulisse von See entstand eine besondere Open-Air-Atmosphäre, die vom ersten Moment an von Herzlichkeit, Freude und gemeinsamer Begeisterung geprägt war.

(Bild: ProMedia)

Mit seiner gewohnt sympathischen Art, viel Nähe zum Publikum und Liedern voller Heimatgefühl sorgte Hansi Hinterseer auf der Medrig Alm für eine bärig ausgelassene Konzertatmosphäre. Zwischen Almwiesen, Sonnenterrasse und Bergpanorama wurde mitgesungen, mitgewippt und gefeiert. Der ehemalige Skistar und Entertainer zeigte einmal mehr, warum seine Musik Generationen verbindet: Sie erzählt von den Bergen, vom einfachen Leben und von dem, was wirklich zählt – Gemeinschaft, Natur und „Herz & Gfühl“.

Musikalisch nahm Hansi Hinterseer sein Publikum mit auf eine Reise durch bekannte Hits und neue Titel. Auf der Setlist standen unter anderem „Amore Mio“, „I sitz auf en Stoa“, „Tiroler Berge“ sowie Songs aus dem aktuellen Album „Bärig – mit Herz und Gfühl“. Die Mischung aus vertrauten Klassikern, eingängigen Melodien und neuen Liedern schuf viele emotionale Momente und beste Stimmung auf der Medrig Alm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.06.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
247.406 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
171.917 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
133.405 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3547 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1111 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
977 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf