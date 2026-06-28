Sommer Opening mit Schlagerstar Hansi Hinterseer

Sommer, Sonne und Schlagergefühl: Mit dem großen Sommer Opening auf der Medrig Alm ist See im Paznaun musikalisch in den Bergsommer gestartet. Vor der beeindruckenden Kulisse der Tiroler Bergwelt sorgte Hansi Hinterseer am Samstag für den Höhepunkt eines stimmungsvollen Konzerttages.
Beim Sommer Opening in See im Paznaun verwandelte Hansi Hinterseer die Medrig Alm in eine mitreißende Open-Air-Bühne. Rund 2000 Besucher feierten gemeinsam mit Einheimischen, Familien, Schlagerfans und Bergliebhaber den Start in den Paznauner Bergsommer. Mit bekannten Hits, neuen Liedern und seiner gewohnt nahbaren Art nahm Hansi Hinterseer das Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Heimatgefühl, Leichtigkeit und guter Laune.
Stimmungsvoller Auftakt hoch über dem Tal
Bereits ab 10:00 Uhr brachte DJ Alex die Gäste auf der Medrig Alm in Sommerlaune. Im Anschluss gestalteten Sigrid & Marina gemeinsam mit Andreas Hastreiter einen abwechslungsreichen musikalischen Auftakt, bevor um 14 Uhr der Hauptact des Tages die Bühne betrat: Hansi Hinterseer. Eingebettet in die Bergkulisse von See entstand eine besondere Open-Air-Atmosphäre, die vom ersten Moment an von Herzlichkeit, Freude und gemeinsamer Begeisterung geprägt war.
Mit seiner gewohnt sympathischen Art, viel Nähe zum Publikum und Liedern voller Heimatgefühl sorgte Hansi Hinterseer auf der Medrig Alm für eine bärig ausgelassene Konzertatmosphäre. Zwischen Almwiesen, Sonnenterrasse und Bergpanorama wurde mitgesungen, mitgewippt und gefeiert. Der ehemalige Skistar und Entertainer zeigte einmal mehr, warum seine Musik Generationen verbindet: Sie erzählt von den Bergen, vom einfachen Leben und von dem, was wirklich zählt – Gemeinschaft, Natur und „Herz & Gfühl“.
Musikalisch nahm Hansi Hinterseer sein Publikum mit auf eine Reise durch bekannte Hits und neue Titel. Auf der Setlist standen unter anderem „Amore Mio“, „I sitz auf en Stoa“, „Tiroler Berge“ sowie Songs aus dem aktuellen Album „Bärig – mit Herz und Gfühl“. Die Mischung aus vertrauten Klassikern, eingängigen Melodien und neuen Liedern schuf viele emotionale Momente und beste Stimmung auf der Medrig Alm.
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