Sommer Opening mit Schlagerstar Hansi Hinterseer

Stimmungsvoller Auftakt hoch über dem Tal

Bereits ab 10:00 Uhr brachte DJ Alex die Gäste auf der Medrig Alm in Sommerlaune. Im Anschluss gestalteten Sigrid & Marina gemeinsam mit Andreas Hastreiter einen abwechslungsreichen musikalischen Auftakt, bevor um 14 Uhr der Hauptact des Tages die Bühne betrat: Hansi Hinterseer. Eingebettet in die Bergkulisse von See entstand eine besondere Open-Air-Atmosphäre, die vom ersten Moment an von Herzlichkeit, Freude und gemeinsamer Begeisterung geprägt war.