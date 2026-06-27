Hitze auf den Straßen: Zwei Radler schwer verletzt

Radlerin wurde schwarz vor den Augen

Ortswechsel nach Feldbach: Hier verletzte sich um 8.10 Uhr eine 52-Jährige ganz ohne Fremdbeteiligung schwer. Ihren Angaben zufolge wurde ihr plötzlich schlecht und schwarz vor den Augen – womöglich aufgrund der Hitze. Sie wurde ins LKH Feldbach gebracht, wo man sie stationär aufnahm.