Hitze auf den Straßen: Zwei Radler schwer verletzt

Samstagfrüh kam es in der Steiermark zu zwei Unfällen mit schwer verletzten Radfahrern: In St. Margarethen bei Knittelfeld stürzte ein 46-Jähriger bei einem Überholmanöver – in Feldbach verunfallte wenig später eine 52-Jährige womöglich aufgrund der Hitze.
Der erste Unfall ereignete sich schon um 7.20 in St. Margarethen bei Knittelfeld. Ein 46-Jähriger kam beim Überholen eines Pkw zu Sturz und verletzte sich schwer, wobei er das Auto nicht touchierte. Der Verletzte wurde in das LKH Judenburg eingeliefert.
Radlerin wurde schwarz vor den Augen
Ortswechsel nach Feldbach: Hier verletzte sich um 8.10 Uhr eine 52-Jährige ganz ohne Fremdbeteiligung schwer. Ihren Angaben zufolge wurde ihr plötzlich schlecht und schwarz vor den Augen – womöglich aufgrund der Hitze. Sie wurde ins LKH Feldbach gebracht, wo man sie stationär aufnahm.
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