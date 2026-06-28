Wirbel um Baumprotest bei Auftakt zu Klima-Woche

Dem widerspricht hingegen Cinema-Paradiso-Geschäftsführer Alexander Syllaba. Von einem Zutrittsverbot könne keine Rede sein. Die Eröffnungsveranstaltung sei jedoch bereits seit drei Monaten ausverkauft gewesen. Die Reaktion einer Demonstrantin darauf bezeichnet Syllaba wiederum als überbordend und nicht freundlich. „Wir nehmen dies aber niemandem übel“, betont er. Man habe lediglich verhindern wollen, dass die anschließende Expertendiskussion gestört werde. Einige Mitglieder der Bürgerplattform durften dieser schließlich sogar beiwohnen, Zwischenfälle gab es dort keine.