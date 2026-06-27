Junge Bäckerei-Chefin setzt auf echtes Handwerk

Bäckerei-Unternehmerin in fünfter Generation – das hört sich nach geradliniger Familienabfolge an. Das war bei Katharina Prattes aber nicht ganz der Fall. Die dynamische Anfangsvierzigerin hat 22 Jahre in anderen Berufssparten verbracht: Automobil, IT, Soziales. „Mein Weg war eine Suche. Ich habe viele spannende Dinge gesehen, war privat auf jedem Kontinent. Schließlich war ich unglücklich in der Arbeit, und der Papa hat gesagt: ,Jetzt geht er fix in Pension.‘ Da habe ich mir gedacht: ,Ich probier‘s!‘“, so die Bäckerei-Chefin.