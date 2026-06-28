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Zum 100. Geburtstag

Mel Brooks: Der kultige Revolutionär des Humors

Unterhaltung
28.06.2026 05:00
Humor hält jung: Mel Brooks ist definitiv das beste Beispiel dafür.
Humor hält jung: Mel Brooks ist definitiv das beste Beispiel dafür.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Nicht jeder seiner Filme war ein Volltreffer, aber ohne Mel Brooks wäre die Komödienwelt Hollywoods heute eine ganz andere. Heute feiert er seinen 100. Geburtstag – und arbeitet unaufhörlich weiter. 2027 kommt der lang ersehnte zweite Teil von „Spaceballs“ ins Kino.

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Das schönste Geburtstagsgeschenk bekam Mel Brooks gar nicht selbst – das machte er seinen Fans. Erst vor wenigen Tagen verkündete er den heiß ersehnten Nachfolger seiner kultigen Science-Fiction-Komödie „Spaceballs“ (1987) und sorgte dafür, dass Millionen von Fans in ekstatische Jubelstürme ausbrachen. Was der von Josh Greenbaum inszenierte Film „Space Balls: The New One“, der im April 2027 in den Kinos erwartet wird, vom Original unterscheidet? „Er ist genau wie der alte. nur neuer“, verkündete Brooks lakonisch in einem Video und setzte damit freilich eine satirische Spitze auf die unübersichtliche Schwemme an „Star Wars“-Spin-Offs.

Heute feiert Brooks seinen 100. Geburtstag und im Gegensatz zu den meisten Dingen aus seinem Leben ist das definitiv kein Scherz. Das Humorverständnis Hollywoods hat das in Brooklyn geborene Multitalent geprägt wie kein Zweiter und dabei auch oft stark angeeckt. Mit den Filmen „Frühling für Hitler“ (1968) und „Sein oder Nichtsein“ (1983) parodierte er die NS-Zeit und wurde anfangs heiß diskutiert. Heute freilich versteht man die genialen gesetzten Pointen dahinter wesentlich besser. Im Fach der Parodie fühlte sich Brooks immer am wohlsten.

Zur Person

Mel Brooks wurde unter dem Namen Melvin Kaminsky am 28. Juni 1926 in New York geboren. Er reüssierte im Laufe seiner bislang mehr als 70 Jahre andauernden Karriere als Regisseur, Schauspieler, Produzent, Drehbuchschreiber und Comedian. Er ist einer von nur 22 Personen, die einen Oscar, einen Grammy, einen Emmy und einen Tony gewonnen haben. 2013 trat er 86-jährig dem Social-Media-Portal X (vormals Twitter) bei. 2021 schrieb er seine Memoiren „All About Me“. Er arbeitet unermüdlich weiter.

Zu den Highlights gehören „Der wilde, wilde Westen“ (1974), „Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt“ (1981) und natürlich „Spaceballs“ (1987), sein kommerziell mit Abstand größter Erfolg. „Humor ist nur eine weitere Verteidigung gegen das Universum“ ist eines seiner bekanntesten Zitate, das sehr viel über das Wirken und Tun des umtriebigen Tausendsassas aussagt.

Berührungsängste kannte Brooks in seinem Leben nie. Wenn etwas zur Parodie taugte, war er zur Stelle. Nicht alles davon ging auf – etwa seine letzte Regie-Arbeit „Dracula – Tot aber glücklich“ mit Komiker Leslie Nielsen, die von der Kritik verrissen wurde. Doch wie im Film lächelte Brooks auch im echten Leben gerne alles weg und blieb seiner Linie stets treu. So wird er nächstes Jahr in „Space Balls: The New One“ wieder die Rolle des Präsident Skroob beneiden. Ein Meister-Satiriker kennt eben keine Pension.

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