Mel Brooks: Der kultige Revolutionär des Humors

Berührungsängste kannte Brooks in seinem Leben nie. Wenn etwas zur Parodie taugte, war er zur Stelle. Nicht alles davon ging auf – etwa seine letzte Regie-Arbeit „Dracula – Tot aber glücklich“ mit Komiker Leslie Nielsen, die von der Kritik verrissen wurde. Doch wie im Film lächelte Brooks auch im echten Leben gerne alles weg und blieb seiner Linie stets treu. So wird er nächstes Jahr in „Space Balls: The New One“ wieder die Rolle des Präsident Skroob beneiden. Ein Meister-Satiriker kennt eben keine Pension.