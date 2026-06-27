Zwölf digitale Vorzeigebetriebe hoffen auf Stimmen

Digi4Wirtschaft – unter diesem Motto wird in Niederösterreich wirtschaftspolitische Zukunftsgeschichte geschrieben. Nun kann für das beste Projekt des Jahres abgestimmt werden...
Sie zeigen (digitale) Riesenschritte in die Zukunft auf: Im Rahmen der Aktion „Digi4Wirtschaft“ von Land NÖ und Wirtschaftskammer werden heimische Unternehmen bei der Umsetzung konkreter Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Von Mai 2025 bis Mai 2026 haben Wirtschaftskammer und Land mit dem Haus der Digitalisierung zwölf erfolgreiche Projekte vorgestellt. Nun ist die Öffentlichkeit gefragt: Ab sofort kann für das Digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres abgestimmt werden.
Jetzt wird es spannend
Die nominierten Projekte zeigen, wie vielfältig digitale Lösungen in der betrieblichen Praxis eingesetzt werden: Sie reichen von softwaregestützter Fertigung und automatisierter Produktionsdatenerfassung über KI-basierte Qualitätskontrolle und Routenplanung bis hin zu neuen Lösungen für Bestellwesen und Ressourcenmanagement.
„Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie im Betrieb einen konkreten Mehrwert schafft. Die Projekte zeigen eindrucksvoll, wie Unternehmen neue Technologien nutzen, Ressourcen schonen, Abläufe effizienter gestalten und Arbeitsplätze langfristig sichern“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.
Ab sofort mitstimmen und über die innovativen Betriebe informieren unter: www.abstimmungdigi4wirtschaft.at
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