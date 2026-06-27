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Wer wird Digi-Meister?

Zwölf digitale Vorzeigebetriebe hoffen auf Stimmen

Niederösterreich
27.06.2026 09:30
Laden zur Abstimmung ein: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer-Chef ...
Laden zur Abstimmung ein: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer-Chef Wolfgang Ecker.(Bild: NLK/Khittl)
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Von Niederösterreich-Krone

Digi4Wirtschaft – unter diesem Motto wird in Niederösterreich wirtschaftspolitische Zukunftsgeschichte geschrieben. Nun kann für das beste Projekt des Jahres abgestimmt werden...

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Sie zeigen (digitale) Riesenschritte in die Zukunft auf: Im Rahmen der Aktion „Digi4Wirtschaft“ von Land NÖ und Wirtschaftskammer werden heimische Unternehmen bei der Umsetzung konkreter Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Von Mai 2025 bis Mai 2026 haben Wirtschaftskammer und Land mit dem Haus der Digitalisierung zwölf erfolgreiche Projekte vorgestellt. Nun ist die Öffentlichkeit gefragt: Ab sofort kann für das Digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres abgestimmt werden.

Jetzt wird es spannend
Die nominierten Projekte zeigen, wie vielfältig digitale Lösungen in der betrieblichen Praxis eingesetzt werden: Sie reichen von softwaregestützter Fertigung und automatisierter Produktionsdatenerfassung über KI-basierte Qualitätskontrolle und Routenplanung bis hin zu neuen Lösungen für Bestellwesen und Ressourcenmanagement.

Jetzt abstimmen
Die zwölf Nominierten
  • Die Bäckerei Hager in St. Pölten nutzt KI-Prognosen für eine bedarfsgerechte Produktion und weniger Lebensmittelverschwendung.
  • Die BioPower GmbH in Retz analysiert mit Sensoren und eigener Software Rohstoffe und Gasqualität für eine effizientere Biogasproduktion.
  • Die BTG Spedition und Logistik GmbH in Wiener Neudorf optimiert Lkw-Touren mit einem KI-gestützten Dispositionswerkzeug.
  • Die Druckerei Ferdinand Berger & Söhne in Horn führt große Datenmengen zusammen und macht sie für Analysen und KI-Anwendungen nutzbar.
  • Gersthofer in Grafenbach steuert eine moderne Fräsmaschine mit digitaler Software und verbindet traditionelles Steinmetzhandwerk mit automatisierter Fertigung.
  • Die GG Group in Poysdorf digitalisiert Beschaffungsprozesse für Kabelkomponenten und reduziert manuelle Eingaben sowie Fehlerquellen.
  • Die HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH in Aschbach-Markt ersetzt handschriftliche Stunden- und Baustellendokumentationen durch eine zentrale App.
  • J. u. A. Frischeis in Stockerau erkennt mit Kameras und KI Qualitätsmängel bereits während der Möbelteilefertigung.
  • Landgarten in Bruck an der Leitha verbindet Produktions-, Auftrags- und Lagerdaten in Echtzeit und erstellt KI-gestützte Produktionspläne.
  • Schorm Mehrwegbecher in St. Valentin setzt einen KI-Telefonagenten für Bestellungen und ein digitales Marktpreis-Monitoring ein.
  • Steps2grow automatisiert gemeinsam mit der Schloss Apotheke Kottingbrunn die Erstellung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen mithilfe von KI.
  • Traktionssysteme Austria in Wiener Neudorf erfasst und verknüpft Produktionsdaten automatisiert und verbessert damit Datenqualität und Effizienz.

 „Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie im Betrieb einen konkreten Mehrwert schafft. Die Projekte zeigen eindrucksvoll, wie Unternehmen neue Technologien nutzen, Ressourcen schonen, Abläufe effizienter gestalten und Arbeitsplätze langfristig sichern“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.

Ab sofort mitstimmen und über die innovativen Betriebe informieren unter: www.abstimmungdigi4wirtschaft.at

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