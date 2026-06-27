Zwölf digitale Vorzeigebetriebe hoffen auf Stimmen

Sie zeigen (digitale) Riesenschritte in die Zukunft auf: Im Rahmen der Aktion „Digi4Wirtschaft“ von Land NÖ und Wirtschaftskammer werden heimische Unternehmen bei der Umsetzung konkreter Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Von Mai 2025 bis Mai 2026 haben Wirtschaftskammer und Land mit dem Haus der Digitalisierung zwölf erfolgreiche Projekte vorgestellt. Nun ist die Öffentlichkeit gefragt: Ab sofort kann für das Digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres abgestimmt werden.