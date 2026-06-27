NÖ: Bürger steigen auf neuen Stromtarif um

Das erklärte Ziel war, Energiekosten einzusparen. Der Landesversorger EVN bietet dafür einen speziellen Tarif, mit dem man auch zu Mittag Energiekosten sparen kann: 110.000 Bürger sind umgestiegen.
Der im April neu eingeführte EVN-Tarif „Garant Sonne“ stößt auf großes Interesse: Bereits 110.000 Kunden haben sich für das Angebot entschieden. „Leistbare Energie und innovative Tarifmodelle treffen den Nerv der Zeit“, betont Herwig Hauenschild, Geschäftsführer EVN-Energievertrieb.
Der Tarif verbindet laut EVN eine „attraktive Preisgestaltung mit einem intelligenten Verbrauchsansatz“ – und leistet damit nicht nur einen Beitrag zur Senkung der Stromkosten, sondern auch zur Stabilisierung des Energiesystems.
Verbrauch soll „gelenkt“ werden
Inkludiert in dem Tarifpaket ist das sogenannte „Sonnenfenster“: In den Monaten April bis September werden zwischen 10 und 16 Uhr die Preise deutlich günstiger. Wer seinen Stromverbrauch gezielt in diese Zeiten verlagert, kann somit seine Stromkosten zusätzlich reduzieren. Hintergrund: Durch die günstigeren Preise in den Mittagsstunden wird der Stromverbrauch in jene Zeiten gelenkt, in denen besonders viel erneuerbare Energie – vor allem aus Photovoltaik – verfügbar ist.
Dazu kann allerdings eine Freischaltung nötig sein, bei der Experten des blau-gelben Energieversorgers helfen – 95 Prozent dieser Anfragen sind dabei bereits erledigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.