NÖ: Bürger steigen auf neuen Stromtarif um

Verbrauch soll „gelenkt“ werden

Inkludiert in dem Tarifpaket ist das sogenannte „Sonnenfenster“: In den Monaten April bis September werden zwischen 10 und 16 Uhr die Preise deutlich günstiger. Wer seinen Stromverbrauch gezielt in diese Zeiten verlagert, kann somit seine Stromkosten zusätzlich reduzieren. Hintergrund: Durch die günstigeren Preise in den Mittagsstunden wird der Stromverbrauch in jene Zeiten gelenkt, in denen besonders viel erneuerbare Energie – vor allem aus Photovoltaik – verfügbar ist.