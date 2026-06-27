Bud Spencer: Eine echte Faustwatschn lebt ewig

Manchmal alleine, meist aber mit seinem kongenialen Partner Terence Hill, watschte er sich, vor allem in der Hochzeit zwischen 1970 und 1985, gegen unterschiedliche Bösewichte durch den Wilden Westen, italienische Städte, südamerikanische Inseln und Metropolen in den USA. Wichtigste Prämissen: Es wird kein Blut vergossen und der Schmäh muss laufen. Die ungemeine Popularität verdankte Spencer nicht zuletzt der deutschen Synchronisation, die mit einer ganz eigenen Art von plattem Holzhammerhumor Generationen von Menschen bis in die Gegenwart hinein begeistert.