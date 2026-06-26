Sinner trotz Paris-Flop Favorit in Wimbledon!

Ob Zverev nun der berühmte „Knopf“ ganz aufgegangen ist, nachdem er die ewige Jagd nach dem ersten Major-Titel in Roland Garros beenden konnte? Zverev zählt zu den Favoriten, auch wenn seine bisherige Wimbledon-Bilanz nicht dafür spricht. Bei bisher neun Auftritten waren drei Achtelfinali sein bestes Ergebnis, im Vorjahr schied er gar gleich zum Auftakt aus. Und gerade auf Rasen noch einmal mit einkalkulieren muss man – vielleicht zum letzten Mal bei einem Major – Novak Djokovic. Der 39-jährige Serbe, der immer noch dem 25. Grand-Slam-Titel nachjagt, hatte im vergangenen Jänner nach einem Sieg über Sinner im Halbfinale bei den Australian Open das Finale erreicht. Und diesen müsste er auf dem Weg zum Tennis-Märchen erneut im Halbfinale aus dem Weg räumen, da er sich in der gleichen Rasterhälfte befindet. Da das Spiel Sinner-Djokovic schon im Semifinale stattfinden würde, gibt es zumindest einen erstmaligen Wimbledon-Finalisten bei den Männern.