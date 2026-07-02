Gratis Kabarett mit den Comedy Hirten

Ein Abend voller Pointen und Parodien: Zum Abschluss der Fußball-Aktionswochen lädt die ShoppingCity Seiersberg Seiersberg Club-Mitglieder am 9. Juli zu einem exklusiven Gratis-Kabarettabend mit den Comedy Hirten ein. Kostenlose Tickets gibt es nur solange der Vorrat reicht.
Wenn die Comedy Hirten die Bühne betreten, bleibt kein Auge trocken. Mit ihrem Erfolgsprogramm „Immer wieder Österreich“ nehmen Österreichs Kult-Kabarettisten Promis, Sport und das heimische Alltagsleben gewohnt treffsicher aufs Korn. Freuen Sie sich auf einen Abend voller pointierter Parodien, treffsicherer Imitationen und jeder Menge Humor.
Am 9. Juli macht das Erfolgsquartett in der ShoppingCity Seiersberg Station und sorgt mit seinem aktuellen Programm für beste Unterhaltung. Der Kabarettabend bildet den stimmungsvollen Abschluss der Fußball-Aktionswochen und verspricht beste Unterhaltung für alle Besucher.
Exklusiver Vorteil für Seiersberg Club-Mitglieder
Das Beste daran: Seiersberg Club-Mitglieder können den Kabarettabend kostenlos besuchen. Die Gratis-Tickets sind exklusiv für Club-Mitglieder erhältlich und können bis 3. Juli an der Info gegen Einlösung des Seiersberg Club-Vorteils abgeholt werden – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.
Jetzt Tickets sichern
Pro Person werden maximal zwei Tickets ausgegeben. Wer sich einen unterhaltsamen Sommerabend mit den Comedy Hirten nicht entgehen lassen möchte, sollte daher nicht lange warten. Gemeinsam lachen, einen unvergesslichen Abend erleben und den Abschluss der Fußball-Aktionswochen in bester Gesellschaft genießen – die ShoppingCity Seiersberg freut sich auf Ihren Besuch.
Alle Informationen zur Veranstaltung sowie zur Ticket-Aktion finden Sie HIER.