Gratis Kabarett mit den Comedy Hirten

Ein Abend voller Pointen und Parodien: Zum Abschluss der Fußball-Aktionswochen lädt die ShoppingCity Seiersberg Seiersberg Club-Mitglieder am 9. Juli zu einem exklusiven Gratis-Kabarettabend mit den Comedy Hirten ein. Kostenlose Tickets gibt es nur solange der Vorrat reicht.