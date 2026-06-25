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World Cup Live Updates

LIVE: Ecuador Must Beat Germany

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25.06.2026 05:44
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Final matchday of the group stage at the World Cup: Ecuador faces Germany, and we’re covering it live—see the live updates below. Current score: 1–1.

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Here’s the live ticker:

In East Rutherford, near New York City, Ecuador’s fate at this World Cup will be decided. After a 0–1 loss to Ivory Coast and a lackluster 0–0 draw against Curaçao, they now need three points against Germany.

Otherwise, the runner-up in the South American qualifiers will have to pack their bags early. The disappointment would be immense for Moises Caicedo, Willian Pacho, and the rest of the team—after all, the squad had traveled to North America on the back of a 19-game unbeaten streak.

A record is even within reach for the DFB against Ecuador: The national team has achieved twelve consecutive wins only once in its more than 100-year history—from May 1979 to June 1980 under Jupp Derwall. Forty-six years later, Nagelsmann’s squad has the chance to tie that record.

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