Auf den Storch gekommen: Thriller-Autor wird Pate

Vier junge Störche aus der Greifvogelstation Haringsee tragen künftig die Namen der Hauptfiguren aus dem neuesten Buch des Marchfelders Roman Klementovic.
Normalerweise sorgt Roman Klementovic mit seinen Thrillern für Spannung. Diesmal steht der Bestsellerautor aber aus einem ganz anderen Grund im Mittelpunkt: Er übernimmt die Patenschaft für vier Storchenbabys in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee im Bezirk Gänserndorf. „Ich bin seit 30 Jahren Vegetarier und Tier- sowie Umweltschutz liegen mir besonders am Herzen. Deshalb freue ich mich sehr über diese Patenschaft“, sagt Klementovic.
Bekannte Namen
Die Jungstörche tragen künftig die Namen „Norbert“, „Patrick“, „Lisa“ und „Nicole“ – alles Figuren aus seinem im September erscheinenden Thriller „Immerkalt“. Sie sind der Nachwuchs des Storchenpaares „Leni“ und „Toni“, die beide aufgrund schwerer Flügelverletzungen nicht mehr ausgewildert werden konnten und in Haringsee ein Zuhause fanden. Sobald die Jungtiere flügge sind, sollen sie sich wilden Artgenossen anschließen und in ihre Winterquartiere im Süden ziehen.
Instinktiv Richtung Süden
„Viele Leute fragen, wie unsere Jungstörche machen, wenn sie flugunfähige Eltern haben, die ihnen den Weg nach Afrika gar nicht zeigen können. Die Antwort: Die Jungtiere ziehen nicht ihren Eltern hinterher nach Afrika, sondern wissen den Weg anscheinend instinktiv und machen sich schon vor den Eltern auf den Weg“, erklärt Hans Frey, Leiter der Greifvogelstation. Erstaunlich: Ziehen Jungstörche beispielsweise aufgrund einer Verletzung in ihrem ersten Lebensjahr nicht nach Afrika, lernen sie das nicht mehr – sie überwintern dann dauerhaft in Mitteleuropa. „Norbert“, „Patrick“, „Lisa“ und „Nicole“ ist man aber optimistisch.
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