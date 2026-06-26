Auf den Storch gekommen: Thriller-Autor wird Pate

Instinktiv Richtung Süden

„Viele Leute fragen, wie unsere Jungstörche machen, wenn sie flugunfähige Eltern haben, die ihnen den Weg nach Afrika gar nicht zeigen können. Die Antwort: Die Jungtiere ziehen nicht ihren Eltern hinterher nach Afrika, sondern wissen den Weg anscheinend instinktiv und machen sich schon vor den Eltern auf den Weg“, erklärt Hans Frey, Leiter der Greifvogelstation. Erstaunlich: Ziehen Jungstörche beispielsweise aufgrund einer Verletzung in ihrem ersten Lebensjahr nicht nach Afrika, lernen sie das nicht mehr – sie überwintern dann dauerhaft in Mitteleuropa. „Norbert“, „Patrick“, „Lisa“ und „Nicole“ ist man aber optimistisch.